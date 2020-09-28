Судно с российским экипажем на борту загорелось у берегов Японии

На грузовой палубе судна для перевозки автомобилей Hansung с российским экипажем на борту случилось возгорание после того, как корабль причалил в японском порту Хаката. Об этом сообщается на сайте отслеживания судов FleetMoon.

По предварительным данным, загорелась одна из машин во время погрузки подержанных автомобилей.

Отмечается, что на тушение пожара ушло более трёх часов, за это время огнём было уничтожено более десяти автомобилей.

Один из российских моряков пострадал, получив ожоги рук. Он госпитализирован.

Судно прибыло в японский порт 23 сентября из Владивостока. Оно ходит под флагом Того.