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Судно с российским экипажем на борту загорелось у берегов Японии

Оно прибыло в японский порт 23 сентября из Владивостока

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Фото © FleetMoon

На грузовой палубе судна для перевозки автомобилей Hansung с российским экипажем на борту случилось возгорание после того, как корабль причалил в японском порту Хаката. Об этом сообщается на сайте отслеживания судов FleetMoon.

По предварительным данным, загорелась одна из машин во время погрузки подержанных автомобилей.

Отмечается, что на тушение пожара ушло более трёх часов, за это время огнём было уничтожено более десяти автомобилей.

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О каком именно судне идёт речь, не уточняется.

Один из российских моряков пострадал, получив ожоги рук. Он госпитализирован.

Судно прибыло в японский порт 23 сентября из Владивостока. Оно ходит под флагом Того.

Ранее Лайф сообщал, что пассажирское судно село на мель у Аландских островов в Балтийском море.

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