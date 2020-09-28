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СМИ сообщили, что Трамп в течение 10 из 15 последних лет не платил налоги. Он назвал это фальшивкой

По данным газеты, глава Белого дома задолжал около 300 миллионов долларов.

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Президент США Дональд Трамп десять из последних 15 лет не платил подоходный налог. Об этом сообщила газета The New York Times.

Он совсем не платил подоходный налог 10 из 15 последних лет, в основном потому, что сообщал, что теряет больше средств, чем зарабатывает, — сказано в материале газеты.

Кроме того, журналисты утверждают, что в 2016 и 2017 годах американский лидер выплатил всего 1,5 тысячи долларов налога.

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По её словам, это был преступный семейный сговор.

При этом у главы Белого дома накопились долги в размере примерно 300 миллионов долларов, которые нужно отдать в течение четырёх лет. Издание подчёркивает, что Трамп всё больше зависим от доходов от бизнеса, касающегося других стран, включая Турцию, Индию и Филиппины. Отмечается, что из-за этого возникает конфликт интересов.

Выступая на пресс-конференции, Трамп опроверг эти высказывания, назвав их фабрикацией.

Всё это полностью сфабриковано, выдумано, это фальшивка. Мы уже проходили через это. Четыре года назад мне уже пришлось говорить об этом и выступать с опровержением, — сказал он, добавив, что платит налоги.

В доказательство американский президент пообещал представить свои налоговые декларации, однако не уточнил, когда именно. Сейчас же он не может сделать этого из-за проверок регулирующих органов в отношении его бизнеса.

Ранее Лайф сообщал, что Трампа пригласили на работу на российский телеканал.

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