Новые рабочие места и подключение к Интернету. В России утвердили программу развития Дальнего Востока на ближайшие 15 лет

Реализация программы будет происходить в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. На каждом из них будет утверждён соответствующий план мероприятий. К завершению программы в ДФО должно появиться не менее 450 тысяч новых рабочих мест. Отдалённые районы планируется обеспечить авиационным сообщением, для этого произойдёт реконструкция 40 аэропортов.