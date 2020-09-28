Новые рабочие места и подключение к Интернету. В России утвердили программу развития Дальнего Востока на ближайшие 15 лет

В России утвердили программу развития Дальнего Востока до 2035 года. Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, её утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
— Основные цели программы — ускорение развития экономики региона, улучшение демографической ситуации, прекращение миграционного оттока, повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке, — говорится в сообщении.
Финский журналист восхитился путешествием по "жемчужине" Дальнего Востока РоссииПо его словам, местные пейзажи больше похожи на "другую планету".
Реализация программы будет происходить в три этапа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. На каждом из них будет утверждён соответствующий план мероприятий. К завершению программы в ДФО должно появиться не менее 450 тысяч новых рабочих мест. Отдалённые районы планируется обеспечить авиационным сообщением, для этого произойдёт реконструкция 40 аэропортов.
Также к 2035 году предполагается предоставить доступ в Интернет всему населению Дальнего Востока. Особое внимание уделяется социальной инфраструктуре — школам, детским садам, больницам и культурным объектам. Помимо этого в программе сделан акцент на развитие туризма, для этого в каждом из 11 субъектов создадут туристические кластеры.
Нацпрограмма подготовлена по поручению президента России Владимира Путина, который обозначил главные стратегические цели государственной политики в дальневосточных регионах в июньском указе.
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