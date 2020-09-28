В Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифте

В Ленинградской области педофил надругался над 14-летней девочкой в лифте. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл в посёлке Бугры. Родные пострадавшей отдыхали на террасе на крыше дома, когда заметили, что школьницы слишком долго нет.

Одна из женщин отправилась на поиски девочки. Она вызвала лифт и в его кабине увидела, что несовершеннолетняя стоит перед насильником на коленях в испачканной одежде.

Пострадавшая вырвалась и убежала к родителям, а женщина задержала педофила и передала его правоохранительным органам. В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.