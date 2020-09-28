В Ленобласти педофил надругался над школьницей в лифте

В Ленинградской области педофил надругался над 14-летней девочкой в лифте. Об этом сообщает Пятый канал.
Инцидент произошёл в посёлке Бугры. Родные пострадавшей отдыхали на террасе на крыше дома, когда заметили, что школьницы слишком долго нет.
Под Новосибирском поймали 20-летнего штукатура-педофила, который надругался над тремя мальчиками в лесуРанее он уже был осуждён за кражу.
Одна из женщин отправилась на поиски девочки. Она вызвала лифт и в его кабине увидела, что несовершеннолетняя стоит перед насильником на коленях в испачканной одежде.
Пострадавшая вырвалась и убежала к родителям, а женщина задержала педофила и передала его правоохранительным органам. В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.
Ранее Лайф сообщал, что жители Татарстана сами задержали педофила, набросившегося на девочку.
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