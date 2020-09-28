СКР задержал сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко по делу о мошенничестве

Следственный комитет задержал руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрея Левченко — сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Об этом сообщается на сайте СКР.

— Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении в крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку. В ходе расследования также установлена причастность к совершению преступления Левченко.

По данным следствия, Хамуляк вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приангарья заведомо подложные документы к заявкам на участие подрядных организаций в предварительном отборе на выполнение работ по ремонту и замене лифтов.

Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 миллионов рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта для получения аванса.

После этого злоумышленники создали в качестве прокладки ещё одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,67 миллиона рублей. В дальнейшем в Фонд капитального ремонта регулярно предоставлялись отчёты, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового оборудования и ремонтных работ.