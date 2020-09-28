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СКР задержал сына бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко по делу о мошенничестве

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Андрей Левченко. Фото © irkutsk-kprf.ru

Следственный комитет задержал руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Иркутской области Андрея Левченко — сына бывшего губернатора региона Сергея Левченко. Об этом сообщается на сайте СКР.

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России установлена причастность депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко к совершению мошенничества в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2019 года было возбуждено уголовное дело о хищении в крупном размере средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В рамках этого дела уже предъявлено обвинение директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.  В ходе расследования также установлена причастность к совершению преступления Левченко.

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По словам девушки, которая встречалась с Андреем Левченко целых пять лет, семья "красного губернатора" привыкла использовать людей.

По данным следствия, Хамуляк вместе с иными лицами в октябре 2017 года предоставил в адрес Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Приангарья заведомо подложные документы к заявкам на участие подрядных организаций в предварительном отборе на выполнение работ по ремонту и замене лифтов.

Криминальная чета Левченко

Затем Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму свыше 167 миллионов рублей, который предоставил в Фонд капитального ремонта для получения аванса.

После этого злоумышленники создали в качестве прокладки ещё одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,67 миллиона рублей. В дальнейшем в Фонд капитального ремонта регулярно предоставлялись отчёты, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового оборудования и ремонтных работ.

Ущерб, нанесённый Иркутской области противоправными действиями Хамуляка и Левченко, оценивается более чем в 185 миллионов рублей. Решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения, следователи устанавливают других участников преступления.

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