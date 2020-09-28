"Уход оставляет зияющую пустоту". Коллеги назвали причину смерти актёра из "ДМБ" и "Антикиллера"

Театр "Около дома Станиславского", где играл умерший Никита Логинов, сообщил, что актёр скончался от сердечного приступа.
— Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого своё место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью, — написала труппа в "Фейсбуке".
Актёр из "Антикиллера" и "ДМБ" умер на ступеньках театра в МосквеВ учреждении он занимал должность руководителя художественно-постановочной части.
В театре отметили, что Логинов около 40 лет посвятил сцене.
Ранее стало известно, что на 75-м году жизни скончался ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский.
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