"Уход оставляет зияющую пустоту". Коллеги назвали причину смерти актёра из "ДМБ" и "Антикиллера"

— Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого своё место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью, — написала труппа в "Фейсбуке".