Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

"Уход оставляет зияющую пустоту". Коллеги назвали причину смерти актёра из "ДМБ" и "Антикиллера"

Для них кончина артиста стала полной неожиданностью.

1081
Post cover

Никита Логинов. Фото © Facebook / Театр "Около дома Станиславского"

Театр "Около дома Станиславского", где играл умерший Никита Логинов, сообщил, что актёр скончался от сердечного приступа.

Никита был талантлив на сцене, он был замечательным товарищем для всех нас. В небольшом театре у каждого своё место, потому уход Никиты оставляет зияющую пустоту, тем большую, что это явилось абсолютной неожиданностью, написала труппа в "Фейсбуке".

Актёр из "Антикиллера" и "ДМБ" умер на ступеньках театра в Москве

В учреждении он занимал должность руководителя художественно-постановочной части.

В театре отметили, что Логинов около 40 лет посвятил сцене.

Ранее стало известно, что на 75-м году жизни скончался ведущий солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.