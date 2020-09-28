Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Пять членов Правительства Камчатки покинули свои посты

Губернатор края Владимир Солодов поблагодарил чиновников за работу.

49

Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС / Александр Петров

Пять членов Правительства Камчатского края покинули свои посты. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

Правительство покидают первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, зампред Сергей Хабаров, министр здравоохранения Елена Сорокина и министр культуры Светлана Айгистова, — сказал глава Камчатки.

Врио главы Камчатки Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора края

Всего на высший пост в регионе претендовало пять человек.

Солодов поблагодарил чиновников за работу. Кандидатуры, которые могут занять освободившиеся должности, пока не известны.

Ранее сообщалось, что в России утвердили программу развития Дальнего Востока на ближайшие 15 лет.

Выбор редакции

На Камчатке при обвале на руднике погиб рабочий

26 сентября, 05:37

Украинская чиновница сфотографировалась в каске со свастикой и предложила бить сторонников Зеленского

25 сентября, 13:39

Житель Бурятии ради сидящего в тюрьме брата убил продавщицу банкой с компотом. Теперь ему грозит пожизненное

сегодня в 04:00

Больницы Армении прекращают плановый приём пациентов до отмены военного положения

сегодня в 04:12

Еврокомиссия решила спасти Украину от второго Чернобыля

сегодня в 03:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.