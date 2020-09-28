Пять членов Правительства Камчатки покинули свои посты

Пять членов Правительства Камчатского края покинули свои посты. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

— Правительство покидают первый вице-губернатор Ирина Унтилова, вице-губернатор Дмитрий Латышев, зампред Сергей Хабаров, министр здравоохранения Елена Сорокина и министр культуры Светлана Айгистова, — сказал глава Камчатки.

Солодов поблагодарил чиновников за работу. Кандидатуры, которые могут занять освободившиеся должности, пока не известны.