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"Инспекция с противоположного берега". Нового японского министра раскритиковали за удалённый осмотр Курил

Но нашлись и те, кто похвалил политика.

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Фото © "Дзидзи цусин"

Новый министр по делам Окинавы и "северных территорий" Таро Коно впервые после назначения в правительство Ёсихидэ Суги посетил северную часть острова Хоккайдо. Он осмотрел южные Курильские острова с ближайшей к России точки — мыса Носаппу. Об этом сообщает NHK.

Коно встретился с местными жителями и заявил о намерении решить проблему путём мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что ещё его дед Итиро Коно, будучи министром земледелия и лесоводства, занимался вопросом "северных территорий", а сам он уже знаком с ситуацией по работе на посту министра иностранных дел. Политик выразил готовность услышать мнение населения и учитывать его в своей работе.

Когда японцы собираются вернуть Курилы

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян – о том, как 2,5 километра асфальта могут вызвать скандал, а также о том, почему этот скандал ничего Японии не даст.

После визита на министра обрушилась критика в СМИ и соцсетях. Издание "Дзидзи цусин" назвало его поездку "инспекцией с противоположного берега", а пользователи "Твиттера" негативно восприняли стремление Коно к российско-японским переговорам.

Накопил он опыт в ведении переговоров с Россией. Что за нахальство — делать такие наглые заявления!

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Понимание истории у нас в стране постепенно размывается. А Японии нечего прислушиваться к чужим историческим оценкам.

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О каком таком опыте говорит этот Коно?! Результатов-то его деятельности НОЛЬ! Этот тот опыт, благодаря которому в Японии уже невозможно говорить о том, что "северные территории" наши?!

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Тем не менее часть японцев отнеслась к визиту министра благосклонно. Люди оценили его желание выслушать мнение местного населения и настрой на переговоры, отмечает портал "Иносми".

Ранее в Японии предложили ударить ядерными ракетами по России, чтобы вернуть Курилы.

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