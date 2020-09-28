"Инспекция с противоположного берега". Нового японского министра раскритиковали за удалённый осмотр Курил

Новый министр по делам Окинавы и "северных территорий" Таро Коно впервые после назначения в правительство Ёсихидэ Суги посетил северную часть острова Хоккайдо. Он осмотрел южные Курильские острова с ближайшей к России точки — мыса Носаппу. Об этом сообщает NHK.

Коно встретился с местными жителями и заявил о намерении решить проблему путём мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что ещё его дед Итиро Коно, будучи министром земледелия и лесоводства, занимался вопросом "северных территорий", а сам он уже знаком с ситуацией по работе на посту министра иностранных дел. Политик выразил готовность услышать мнение населения и учитывать его в своей работе.

После визита на министра обрушилась критика в СМИ и соцсетях. Издание "Дзидзи цусин" назвало его поездку "инспекцией с противоположного берега", а пользователи "Твиттера" негативно восприняли стремление Коно к российско-японским переговорам.

Накопил он опыт в ведении переговоров с Россией. Что за нахальство — делать такие наглые заявления! koyano

Понимание истории у нас в стране постепенно размывается. А Японии нечего прислушиваться к чужим историческим оценкам. kam

О каком таком опыте говорит этот Коно?! Результатов-то его деятельности НОЛЬ! Этот тот опыт, благодаря которому в Японии уже невозможно говорить о том, что "северные территории" наши?! toubennbenn

Тем не менее часть японцев отнеслась к визиту министра благосклонно. Люди оценили его желание выслушать мнение местного населения и настрой на переговоры, отмечает портал "Иносми".