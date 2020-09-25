Когда японцы собираются вернуть Курилы

23 сентября начались работы по строительству современной дороги с асфальтобетонным покрытием на южнокурильском острове Шикотан между сёлами Малокурильское и Крабозаводское. В этом году будет проложено 2,5 километра дороги в Малокурильском, а в следующем — начнут строить остальной участок. Закончить работы по плану должны к 2023 году.

Маленький шаг в масштабах России (создание 10-километровой дороги) стал гигантским скачком вперёд для острова Шикотан, а также для всех Южных Курил. Символом того, что Россия вкладывает деньги в развитие островов, не считая их ни никому не нужной периферией, ни разменной монетой. Одновременно с этим 2,5 километра дороги вызвали и серьёзный всплеск недовольства в Токио. Сначала на Шикотане был открыт завод по переработке рыбы, теперь же там строится асфальтированная дорога — японцы уже называют это "усилением эффективного контроля" над "своим" островом.

Одни негодуют, требуя от Токио чуть ли не разрыва отношений с Москвой. — Не следует ли полностью пересмотреть экономическое сотрудничество с Россией? Чего добился бывший премьер-министр Абэ во время двух встреч с президентом Путиным? — возмущается комментатор под ником Юро.

Другие корят японское правительство за то, что оно занимает максималистскую и потому неконструктивную позицию о возврате четырёх островов. — Ведь все четыре острова уже не вернутся. Вы же не ждёте этого, так? Так почему же мы не можем оставить эту затею, когда может получиться вернуть два острова? Думаю, за этим кроется какая-то политическая игра, — пишет один из читателей. На самом деле читатель должен корить себя, а также десятки миллионов других японцев, которые ополчатся на любое правительство, если оно сделает хоть шаг в сторону от позиции "требуем все четыре острова". Слишком уж вопрос северных территорий сакрализован в японском сознании.

Некоторые японцы, наоборот, смотрят на происходящее с оптимизмом. По их словам, Россия "осваивает" Шикотан за свои деньги, позволяет на этом зарабатывать японским бизнесменам, а потом всё построенное со всей землёй отдаст Токио. — Строительные материалы, такие как цемент, были отправлены с Хоккайдо. После возвращения он [Шикотан] становится японской собственностью. Поразительный возврат инвестиций в развитие инфраструктуры, — пишет комментатор под ником Манабу Сато.

Россияне посчитают этот оптимизм банальной фантазией. О каком возвращении может идти речь, и каким образом оно реализуется? Казалось, у японцев есть ответ на этот вопрос. По мнению бывшего главы московского бюро японской газеты "Санкэй симбун" Рёсуке Эндо, Япония "должна быть готова к тому, что вернуть территорию при президенте Путине практически невозможно. В то же время важно признать, что путинская система уже в закате, и заложить основу для переговоров в период "после Путина".