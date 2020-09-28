Американский экономист назвал причины скорого обвала курса доллара

В ближайшем будущем американский доллар ждёт резкий спад. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч. Как пишет портал Project Syndicate, по словам Роуча, доллар является наиболее переоценённой мировой валютой. Только с мая по август реальный эффективный обменный курс американской валюты уже снизился на 4,3 процента.
Среди главных причин скорого падения курса доллара эксперт назвал резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, укрепление на рынках альтернативных валют, например евро и юаня, а также "исчезновение особой ауры американской исключительности".
Как пояснил экономист, первая названная им причина является главной, определяющей будущий курс доллара. А она в свою очередь вызвана сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений в Соединённых Штатах и ростом дефицита счёта текущих операций.
Валютный капкан. Куда стало опасно вкладывать сбережения и какие перспективы наметились у курса доллараВ сентябре сразу несколько авторитетных агентств дали довольно оптимистичный прогноз курсу рубля. При этом пока он не спешит укрепляться, а россияне продолжают покупать доллары, пытаясь спасти накопления. Какие тренды наметились на валютном рынке, куда опасно вкладывать сбережения и как защитить свои вложения этой осенью?
Напомним, ранее гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко спрогнозировал курс доллара к концу года.
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