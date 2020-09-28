Учёные нашли потенциальное лекарство против смертельной инфекции

Группа учёных Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, обнаружила способ борьбы со штаммом энтерогеморрагической кишечной палочки Escherichia coli (EHEC), вызывающей тяжёлую кишечную инфекцию.

Как сказано в статье учёных, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, антибиотики против этой кишечной палочки бессильны. Попадая в организм, EHEC выделяет токсин шига и нарушает функции почек и нервной системы. В то же время антибиотик лишь усиливает выработку токсина.

Исследователи нашли молекулярный путь, с помощью которого можно контролировать синтез вредоносного соединения. Сам токсин кодируется геномом бактериальных вирусов лямбдоидных бактериофагов, содержащихся внутри клеток кишечной палочки. Определено, что существует информационная РНК (непосредственный продукт активности генов), которая при созревании становится некодирующей регуляторной РНК, способной подавить выработку токсина.

Учёные подчеркнули, что опасная бактерия передаётся человеку при употреблении заражённых пищевых продуктов, таких как сырые или не прошедшие достаточную тепловую обработку мясные продукты или сырое молоко. Также возбудители попадают в организм через немытые руки и предметы обихода.