Учёные нашли потенциальное лекарство против смертельной инфекции

Как сказано в статье учёных, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, антибиотики против этой кишечной палочки бессильны. Попадая в организм, EHEC выделяет токсин шига и нарушает функции почек и нервной системы. В то же время антибиотик лишь усиливает выработку токсина.