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Попова: Клинические испытания вакцины "Вектор" от CoViD-19 завершены

Она считает, что вводить специальные ограничения из-за эпидемической ситуации на сегодня нет оснований.

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Фото © Pixabay

Клинические исследования вакцины "Вектор" от коронавируса завершились, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью НТВ.

Клинические исследования завершились буквально сегодня на "Векторе", — отметила она.

По словам Поповой, вводить специальные ограничения в России из-за эпидемической ситуации на сегодняшний день оснований нет. При этом она указала, что в двух из восьми федеральных округов страны, в том числе Центральном, наблюдаются значимые изменения в цифрах по заболеваемости.

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