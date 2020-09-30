Попова: Клинические испытания вакцины "Вектор" от CoViD-19 завершены

По словам Поповой, вводить специальные ограничения в России из-за эпидемической ситуации на сегодняшний день оснований нет. При этом она указала, что в двух из восьми федеральных округов страны, в том числе Центральном, наблюдаются значимые изменения в цифрах по заболеваемости.