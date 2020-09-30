В центре Гамалеи рассказали, можно ли заниматься спортом после вакцинации от коронавируса

После вакцинации от коронавируса спорт не исключён, но не стоит перегружать свой организм до изнеможения, потому что в таком случае в крови сокращается уровень глюкозы, которая необходима для деления клеток. Об этом рассказал глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАМН Александр Гинцбург.

— Физическими нагрузками можно заниматься, единственное — не надо себя до изнеможения доводить, чтобы глюкоза не уходила, — сказал вирусолог в беседе с РИА "Новости".

Он объяснил, что после вакцинации антитела в организме начинают делиться, а с низким содержанием глюкозы это происходит заметно медленнее или же не происходит вовсе.