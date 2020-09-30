"Не смотреть в глаза". Названы способы защититься от энергетических вампиров

Иногда после общения внутри возникает чувство опустошения, как будто собеседники "высосали" все жизненные силы. Таких людей называют энергетическими вампирами. Как защититься от них, рассказала психолог Наталия Эль.

Специалист отметила, что это явление у человека порой происходит бессознательно, а его корни следует искать в детстве. Она уверена, что ребёнок, который ощущал равнодушие, начинает "мстить", совершая плохие поступки, чтобы привлечь к себе внимание.

Порой после общения с детьми родители ощущают усталость, но иногда "высосать" энергию могут и посторонние люди, например, пожилые люди, которые скандалят в транспорте и очередях. Они вовлекают окружающих в конфликт, и когда оппонент попадается на провокацию, "подпитываются" им и пополняют свой энергетический фон.

- Не смотреть в глаза. Он что-то говорит, а вы старайтесь думать о хорошем. Можно выстроить психологическую защиту, представлять себя в зеркальном коконе, за кирпичной стеной. Больше нет никаких методов, - подчеркнула Эль в интервью радио Sputnik.

Психолог отметила, что необходимо максимально ограничить контакты с такими людьми, однако если это не удаётся, восстановиться поможет природа, прогулки и травяной чай.