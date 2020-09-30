Воспитательница детсада в Китае отравила 25 детей, чтобы подставить коллегу. Её приговорили к смерти

Китайская воспитательница Ван Юнь решилась отравить 25 детей детсадовской группы своего коллеги после того, как не сошлась с ним во взглядах на воспитание ребят. Об этом сообщает Би-би-си.

В марте прошлого года Ван Юнь добавила в кашу детей нитрит натрия, который часто используется при консервировании мяса, однако может быть токсичным при больших дозах. У 23 малышей после завтрака началась рвота, у многих случились обмороки. 21 ребёнок попал в больницу с отравлением. Один малыш после десяти месяцев лечения скончался.

На этой неделе местный суд в Цзяоцзуо приговорил женщину к смертной казни. В официальном постановлении её мотивы были названы "презренными" и "порочными".

Отмечается, что это был не первый случай, когда воспитательница травила людей нитритом. В 2017 году она приобрела его, чтобы дать своему мужу, который отделался лёгкими повреждениями.

Приговор в Китае приводится в исполнение посредством смертельной инъекции или через расстрел.