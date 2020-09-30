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Воспитательница детсада в Китае отравила 25 детей, чтобы подставить коллегу. Её приговорили к смерти

Это был уже не первый случай, когда женщина травила людей. Но наверняка последний.

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Фото © Pixabay

Китайская воспитательница Ван Юнь решилась отравить 25 детей детсадовской группы своего коллеги после того, как не сошлась с ним во взглядах на воспитание ребят. Об этом сообщает Би-би-си.

В марте прошлого года Ван Юнь добавила в кашу детей нитрит натрия, который часто используется при консервировании мяса, однако может быть токсичным при больших дозах. У 23 малышей после завтрака началась рвота, у многих случились обмороки. 21 ребёнок попал в больницу с отравлением. Один малыш после десяти месяцев лечения скончался.

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По её мнению, именно покупка препарата говорила об искренности их отношений.

На этой неделе местный суд в Цзяоцзуо приговорил женщину к смертной казни. В официальном постановлении её мотивы были названы "презренными" и "порочными".

Отмечается, что это был не первый случай, когда воспитательница травила людей нитритом. В 2017 году она приобрела его, чтобы дать своему мужу, который отделался лёгкими повреждениями.

Приговор в Китае приводится в исполнение посредством смертельной инъекции или через расстрел.

Ранее Лайф рассказывал, как мать отравила сына и бросила тело в их старом доме.

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