Случайно победившая на выборах уборщица оказалась не новичком в политике

Мэр со шваброй. Лайф раскрыл секрет уборщицы, выигравшей выборы главы поселения под Костромой Второй день СМИ и соцсети обсуждают историю простой уборщицы Марии Удгодской, которая случайно победила на выборах главы поселения в Костромской области. Под управлением женщины оказалось Повалихинское сельское поселение с территорией 400 квадратных километров. Сама уборщица якобы разводит руками и не знает, что делать с такой властью. Однако, как выяснил Лайф, в истории успеха простой уборщицы оказалось не всё так просто.