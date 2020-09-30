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Случайно победившая на выборах уборщица оказалась не новичком в политике

В руководстве Костромской области отметили, что она в курсе проблем своего поселения, а люди знают саму женщину.

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Марина Удгодская. Фото © VK / Марина Удгодская

Уборщица Марина Удгодская, случайно победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, ранее работала депутатом, об этом сообщила представитель управления по вопросам внутренней политики региона.

Такой резонанс не очень понятен. СМИ делают акцент на том, что она уборщица, но не указывают, что Марина пять лет проработала местным депутатом на непостоянной основе, отметила она в интервью РИА "Новости".

Мэр со шваброй. Лайф раскрыл секрет уборщицы, выигравшей выборы главы поселения под Костромой

Второй день СМИ и соцсети обсуждают историю простой уборщицы Марии Удгодской, которая случайно победила на выборах главы поселения в Костромской области. Под управлением женщины оказалось Повалихинское сельское поселение с территорией 400 квадратных километров. Сама уборщица якобы разводит руками и не знает, что делать с такой властью. Однако, как выяснил Лайф, в истории успеха простой уборщицы оказалось не всё так просто.

Представитель управления подчеркнула, что Марина Удгодская в курсе проблем поселения, а люди знают саму женщину.

Ранее стало известно, как вырастет зарплата случайно победившей на выборах уборщицы.

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