Случайно победившая на выборах уборщица оказалась не новичком в политике

Уборщица Марина Удгодская, случайно победившая на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, ранее работала депутатом, об этом сообщила представитель управления по вопросам внутренней политики региона.
— Такой резонанс не очень понятен. СМИ делают акцент на том, что она уборщица, но не указывают, что Марина пять лет проработала местным депутатом на непостоянной основе, — отметила она в интервью РИА "Новости".
Мэр со шваброй. Лайф раскрыл секрет уборщицы, выигравшей выборы главы поселения под КостромойВторой день СМИ и соцсети обсуждают историю простой уборщицы Марии Удгодской, которая случайно победила на выборах главы поселения в Костромской области. Под управлением женщины оказалось Повалихинское сельское поселение с территорией 400 квадратных километров. Сама уборщица якобы разводит руками и не знает, что делать с такой властью. Однако, как выяснил Лайф, в истории успеха простой уборщицы оказалось не всё так просто.
Представитель управления подчеркнула, что Марина Удгодская в курсе проблем поселения, а люди знают саму женщину.
Ранее стало известно, как вырастет зарплата случайно победившей на выборах уборщицы.
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