Пить или не пить. Врач объяснил, насколько безопасны антидепрессанты

Депрессивные состояния зачастую проявляются даже у молодёжи и могут серьёзно повлиять на привычное течение жизни. Психиатр и психотерапевт Владимир Малыгин посоветовал не пытаться избавиться от проблемы самостоятельно и тем более не принимать бесконтрольно препараты — даже те, которые кажутся безобидными и продаются в аптеках без рецепта.
Врач отметил, что тревога может быть признаком невроза, однако люди не обращаются к врачу и теряют три-пять лет, прежде чем приходят за помощью к специалистам. Он напомнил, что даже корвалол, принимаемый некоторыми в качестве успокоительного, имеет в составе барбитураты, которые в итоге могут спровоцировать зависимость. А вот антидепрессанты её, напротив, не вызывают.
Названа лечебная трава, которая поможет победить депрессиюУточняется, что в ней содержится вещество, которое влияет на определённые рецепторы в нервной системе человека.
— Существует миф, что антидепрессанты вызывают зависимость, поэтому их пить не надо. Но в случаях генерализованного тревожного расстройства именно антидепрессанты способствуют выздоровлению, — подчеркнул Малыгин в интервью радио Sputnik.
Медик добавил, что универсальной таблетки от всех болезней не существует, важно правильно подобрать лечение по симптомам в зависимости от тяжести заболевания. Психиатр напомнил, что терапия может быть не только медикаментозной, но и психотерапевтической, чтобы научить человека справляться со стрессом и тревогой.
Врач объяснил, почему не стоит заливать осеннюю тоску алкоголемДоктор посоветовал более полезные и эффективные методы.
Ранее врач рассказал, от чего нужно отказаться во время приёма антидепрессантов.
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