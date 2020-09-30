Пить или не пить. Врач объяснил, насколько безопасны антидепрессанты

Депрессивные состояния зачастую проявляются даже у молодёжи и могут серьёзно повлиять на привычное течение жизни. Психиатр и психотерапевт Владимир Малыгин посоветовал не пытаться избавиться от проблемы самостоятельно и тем более не принимать бесконтрольно препараты — даже те, которые кажутся безобидными и продаются в аптеках без рецепта.

Врач отметил, что тревога может быть признаком невроза, однако люди не обращаются к врачу и теряют три-пять лет, прежде чем приходят за помощью к специалистам. Он напомнил, что даже корвалол, принимаемый некоторыми в качестве успокоительного, имеет в составе барбитураты, которые в итоге могут спровоцировать зависимость. А вот антидепрессанты её, напротив, не вызывают.

— Существует миф, что антидепрессанты вызывают зависимость, поэтому их пить не надо. Но в случаях генерализованного тревожного расстройства именно антидепрессанты способствуют выздоровлению, — подчеркнул Малыгин в интервью радио Sputnik.

Медик добавил, что универсальной таблетки от всех болезней не существует, важно правильно подобрать лечение по симптомам в зависимости от тяжести заболевания. Психиатр напомнил, что терапия может быть не только медикаментозной, но и психотерапевтической, чтобы научить человека справляться со стрессом и тревогой.