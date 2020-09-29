Мощнейший ливень с огромным градом обрушился на Стамбул — видео

На Стамбул 29 сентября обрушился мощный ливень с крупным градом. Видео опубликовали жители города в социальных сетях.

По сообщению ряда турецких СМИ, сразу несколько улиц европейской части города оказались подтоплены, что привело к серьёзным пробкам. Подземные переходы в районе главного дворца Османской империи Топкапы оказались под водой, также затопило входы в метро и подвалы многих домов.

Выпавший град оказался диаметром от 5 до 50 миллиметров, он побил несколько автомобилей, а также навесы кафе и магазинов. По предварительной информации, ветер в некоторых районах мегаполиса мог достигать от 13 до 25 метров в секунду.

Синоптики предупреждали горожан о приближающейся стихии. Отмечается, что пострадавших среди жителей города и туристов нет.