Одна из главных достопримечательностей Стамбула окрасилась в цвета флага Азербайджана — видео

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Одна из главных достопримечательностей Стамбула — Галатская башня — окрасилась в цвета азербайджанского флага. Об этом сообщает телеканал Haber.
Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан на поле бояАнкара придерживается позиции, что Армения оккупировала азербайджанские земли.
Акция организована Министерством культуры и туризма Турции в знак солидарности с Азербайджаном, который участвует в вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе.
Флаг появился на Галатской башне в 20:15 по местному времени (совпадает с московским). Акция завершилась в полночь.
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Эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении артиллерии против мирных жителей. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение было введено и в Армении, а также в некоторых регионах Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал канцлера Германии Ангелу Меркель "обуздать агрессивное поведение" Турции в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что Стамбул не вмешивается в конфликт и играет "стабилизирующую роль".
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