Одна из главных достопримечательностей Стамбула окрасилась в цвета флага Азербайджана — видео

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Одна из главных достопримечательностей Стамбула — Галатская башня — окрасилась в цвета азербайджанского флага. Об этом сообщает телеканал Haber.

Акция организована Министерством культуры и туризма Турции в знак солидарности с Азербайджаном, который участвует в вооружённом конфликте в Нагорном Карабахе.