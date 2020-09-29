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Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

Анкара придерживается позиции, что Армения оккупировала азербайджанские земли.

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Фото © Вооружённые силы Турции (Türk Silahlı Kuvvetleri)

Анкара готова поддерживать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу журналистам в Анкаре после визита в посольство Азербайджана.

Мы хотим, чтобы вопрос [Нагорного Карабаха] был решён коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность, — сказал глава МИД.

Он считает, что Баку и Ереван нельзя ставить на одну плоскость в Карабахском конфликте. Турция придерживается позиции, что Армения оккупировала азербайджанские земли.

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Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении артиллерии против мирных жителей. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение было введено и в Армении, а также в некоторых регионах Азербайджана. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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