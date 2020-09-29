Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан на поле боя

Анкара готова поддерживать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу журналистам в Анкаре после визита в посольство Азербайджана.

— Мы хотим, чтобы вопрос [Нагорного Карабаха] был решён коренным образом. Мы приложили к этому много усилий, но безуспешно. Мы всегда были рядом с Азербайджаном — и на поле боя, и за столом переговоров. Мы продолжим эту солидарность, — сказал глава МИД.