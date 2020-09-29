Кремль призвал не подливать масла в огонь резкими заявлениями по Карабаху

В Кремле призывают обеспечить скорейшее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе и не подливать масла в огонь резкими заявлениями о военной поддержке какой-либо из сторон конфликта.
— Любые разговоры о военной поддержке однозначно подливают масла в огонь. Мы категорически против. Призываем все страны, страны-партнёры, такие как Турция, сделать всё, чтобы убедить противоборствующие стороны прекратить огонь и вернуться к урегулированию этого застарелого конфликта политико-дипломатическими методами, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
Он добавил, что Москва находится в постоянном контакте с Ереваном, Баку и Анкарой, собирает и анализирует всю информацию о текущей ситуации, чтобы сформировать позицию и определить дальнейшие шаги вместе с партнёрами по группе ОБСЕ.
Напомним, ранее глава МИД Турции заявил, что Анкара готова поддерживать Баку как за столом переговоров, так и на поле боя. Эта страна выступает за решение вопроса Нагорного Карабаха "коренным образом".
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Эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении артиллерии против мирных жителей. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение было введено и в Армении, а также в некоторых регионах Азербайджана. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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