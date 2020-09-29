Госдума приняла заявление по Нагорному Карабаху

Парламентарии призвали Ереван и Баку вернуться к переговорному процессу.

Госдума России приняла заявление по конфликту в Нагорном Карабахе, в котором призвала стороны остановить кровопролитие и заявила о готовности оказать посредническую помощь для мирного урегулирования. В документе депутаты выразили серьёзную озабоченность из-за обострения обстановки в регионе и решительно осудили применение силы Арменией и Азербайджаном.

— Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты ГД призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки, — говорится в документе.