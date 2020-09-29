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Госдума приняла заявление по Нагорному Карабаху

Парламентарии призвали Ереван и Баку вернуться к переговорному процессу.

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Фото © Facebook / MoD of the Republic of Armenia

Госдума России приняла заявление по конфликту в Нагорном Карабахе, в котором призвала стороны остановить кровопролитие и заявила о готовности оказать посредническую помощь для мирного урегулирования. В документе депутаты выразили серьёзную озабоченность из-за обострения обстановки в регионе и решительно осудили применение силы Арменией и Азербайджаном.

Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты ГД призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки, — говорится в документе.

Заявление нижней палаты российского парламента будет направлено президенту РФ, Правительству РФ, парламентам Азербайджана и Армении, сопредседателям Минской группы ОБСЕ, в Межпарламентский союз, ПА ОДКБ, Межпарламентскую ассамблею СНГ, ПАСЕ и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

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Отмечается, что винтокрылые машины были сбиты с помощью переносного зенитного ракетного комплекса "Игла".

Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении артиллерии против мирных жителей. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение было введено и в Армении, а также в некоторых регионах Азербайджана. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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