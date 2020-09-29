В Армении сообщили о гибели мирного жителя обстрелянного Азербайджаном города

Мирный житель погиб в результате артиллерийского обстрела приграничного армянского города Варденис. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

— Азербайджанские ВС нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района, мишенью стало гражданское население, в результате чего погиб один мирный житель, — говорится в сообщении.

Также в дипломатическом ведомстве обвинили Азербайджан в игнорировании призывов мирового сообщества прекратить боевые действия в регионе. Как заявляют дипломаты, при активной поддержке со стороны Турции Баку только расширяет зону боевых действий, включая уже и территорию самой Армении.

— Армения и Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа) дадут соразмерный ответ на последовательные попытки Азербайджана поставить под угрозу мир и безопасность в регионе, — говорится в заявлении ведомства.