В Армении сообщили о гибели мирного жителя обстрелянного Азербайджаном города

Мирный житель погиб в результате артиллерийского обстрела приграничного армянского города Варденис. Об этом говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.
— Азербайджанские ВС нанесли удары по военной и гражданской инфраструктуре Варденисского района, мишенью стало гражданское население, в результате чего погиб один мирный житель, — говорится в сообщении.
Также в дипломатическом ведомстве обвинили Азербайджан в игнорировании призывов мирового сообщества прекратить боевые действия в регионе. Как заявляют дипломаты, при активной поддержке со стороны Турции Баку только расширяет зону боевых действий, включая уже и территорию самой Армении.
— Армения и Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. Лайфа) дадут соразмерный ответ на последовательные попытки Азербайджана поставить под угрозу мир и безопасность в регионе, — говорится в заявлении ведомства.
Горящий металл. Азербайджан и Армения обнародовали новое видео с уничтожением техники друг другаОбострение вооружённого конфликта между странами продолжается с 27 сентября.
Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
Комментариев: 0