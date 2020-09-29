Горящий металл. Азербайджан и Армения обнародовали новое видео с уничтожением техники друг друга

Видео © Минобороны Армении, Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Армении отчиталось об уничтожении азербайджанских опорных пунктов. Также сообщается, что была уничтожена бронетехника армии Азербайджана. Ведомство опубликовало видео момента атаки.
В то же время в Минобороны Азербайджана заявили, что их армия подорвала два армянских танка в зоне Карабахского конфликта. Видеозапись удара по противнику была также опубликована в Сети.
Армения обвинила Азербайджан в обстреле города Вардениса. Там полыхает автобусВ свою очередь Баку заявляет о применении артиллерии якобы в ответ на обстрел своих территорий.
Напомним, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в применении артиллерии против мирных жителей. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение было введено и в Армении, а также в некоторых регионах Азербайджана. Обе стороны конфликта публикуют видеозаписи уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
Комментариев: 0