Горящий металл. Азербайджан и Армения обнародовали новое видео с уничтожением техники друг друга

Министерство обороны Армении отчиталось об уничтожении азербайджанских опорных пунктов. Также сообщается, что была уничтожена бронетехника армии Азербайджана. Ведомство опубликовало видео момента атаки.

В то же время в Минобороны Азербайджана заявили, что их армия подорвала два армянских танка в зоне Карабахского конфликта. Видеозапись удара по противнику была также опубликована в Сети.