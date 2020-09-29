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Армения обвинила Азербайджан в обстреле города Вардениса. Там полыхает автобус

В свою очередь Баку заявляет о применении артиллерии якобы в ответ на обстрел своих территорий.

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Подбитый автобус в армянском Варденисе. Фото © Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян

По армянскому городу Варденису был нанесён артиллерийский удар со стороны Вооружённых сил Азербайджана. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По её словам, огонь вёлся по территории воинской части.

Этому действию противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что Вооружённые силы Республики Армения якобы обстреляли ракетами Дашкесанский район Азербайджана из района Вардениса. Таким образом, по сути, противник пытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий. Ждите жёсткого ответа, — заявила Шушан Степанян.

Позднее другой представитель Минобороны Армении, Арцрун Ованнисян, заявил о подрыве гражданского автобуса в Варденисе азербайджанским беспилотником, опубликовав фото подбитого транспорта.

Минобороны Азербайджана действительно ранее сообщало, что территории Дашкесанского района их страны подверглись ракетному обстрелу, якобы огонь вёлся именно из пограничного Варденисского района.

В свою очередь азербайджанская сторона заявила о "полном уничтожении" в Карабахе третьего мотострелкового полка "Мартуни" армянских вооружённых сил. В Армении это опровергли.

Артиллерийские обстрелы и уничтоженная техника. Армения и Азербайджан отчитались о ночных боях в Карабахе — видео

Обе стороны конфликта заявили об успехах.

Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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