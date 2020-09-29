Армения обвинила Азербайджан в обстреле города Вардениса. Там полыхает автобус

По армянскому городу Варденису был нанесён артиллерийский удар со стороны Вооружённых сил Азербайджана. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. По её словам, огонь вёлся по территории воинской части.

— Этому действию противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что Вооружённые силы Республики Армения якобы обстреляли ракетами Дашкесанский район Азербайджана из района Вардениса. Таким образом, по сути, противник пытался подготовить почву для обоснования своих дальнейших действий. Ждите жёсткого ответа, — заявила Шушан Степанян.

Позднее другой представитель Минобороны Армении, Арцрун Ованнисян, заявил о подрыве гражданского автобуса в Варденисе азербайджанским беспилотником, опубликовав фото подбитого транспорта.

Минобороны Азербайджана действительно ранее сообщало, что территории Дашкесанского района их страны подверглись ракетному обстрелу, якобы огонь вёлся именно из пограничного Варденисского района.

В свою очередь азербайджанская сторона заявила о "полном уничтожении" в Карабахе третьего мотострелкового полка "Мартуни" армянских вооружённых сил. В Армении это опровергли.