Иран сообщил об обстреле своих территорий из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

Несколько ракет попали по территории сёл в иранской провинции Ардебиль во время столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Как сообщает Гостелерадио Ирана, реактивные снаряды упали в приграничной зоне.
По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. С чьей именно стороны прилетели ракеты, устанавливают специалисты.
Артиллерийские обстрелы и уничтоженная техника. Армения и Азербайджан отчитались о ночных боях в Карабахе — видеоОбе стороны конфликта заявили об успехах.
Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.
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