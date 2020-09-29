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Иран сообщил об обстреле своих территорий из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

По предварительным данным, в приграничной зоне упало несколько ракет.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Vahid Salemi

Несколько ракет попали по территории сёл в иранской провинции Ардебиль во время столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Как сообщает Гостелерадио Ирана, реактивные снаряды упали в приграничной зоне.

По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. С чьей именно стороны прилетели ракеты, устанавливают специалисты.

Артиллерийские обстрелы и уничтоженная техника. Армения и Азербайджан отчитались о ночных боях в Карабахе — видео

Обе стороны конфликта заявили об успехах.

Как сообщал Лайф, эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Позднее обе стороны конфликта стали публиковать видео уничтожения техники друг друга. МИД и Госдума России призвали к немедленному прекращению огня в регионе.

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