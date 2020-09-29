Иран сообщил об обстреле своих территорий из-за боевых действий в Нагорном Карабахе

Несколько ракет попали по территории сёл в иранской провинции Ардебиль во время столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Как сообщает Гостелерадио Ирана, реактивные снаряды упали в приграничной зоне.

По предварительным данным, никто не пострадал и не погиб. С чьей именно стороны прилетели ракеты, устанавливают специалисты.