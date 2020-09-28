В Госдуме призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Государственная дума России призывает участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и вернуться к переговорному процессу. Об этом говорится в проекте заявления Госдумы, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

— Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки, — сказано в тексте.

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