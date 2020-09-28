Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября 2020, 17:22

В Госдуме призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Российские депутаты выразили готовность оказать посредническую помощь в урегулировании конфликта на политическом уровне.

Государственная дума России призывает участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и вернуться к переговорному процессу. Об этом говорится в проекте заявления Госдумы, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки, — сказано в тексте.
​​​​​​

В Союзе армян России рассказали Лайфу, сколько добровольцев могут отправиться в Нагорный Карабах
В Союзе армян России рассказали Лайфу, сколько добровольцев могут отправиться в Нагорный Карабах

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

BannerImage
Алексей Гладких
  • Новости
  • Госдума
  • Конфликт в Нагорном Карабахе
  • Армения
  • Азербайджан
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar