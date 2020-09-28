В Госдуме призвали к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе
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Российские депутаты выразили готовность оказать посредническую помощь в урегулировании конфликта на политическом уровне.
Государственная дума России призывает участников конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и вернуться к переговорному процессу. Об этом говорится в проекте заявления Госдумы, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.
— Государственная дума заявляет о необходимости немедленного прекращения огня, недопущении эскалации противостояния в регионе и безальтернативности мирного урегулирования ситуации. Депутаты Государственной думы призывают стороны к скорейшему возвращению к переговорному процессу и готовы оказать посредническую помощь в стабилизации обстановки, — сказано в тексте.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.