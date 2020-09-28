Военные потери Нагорного Карабаха достигли 59 человек

Потери непризнанной Нагорно-Карабахской Республики за сегодняшний день составили 29 военнослужащих. Таким образом, за два дня они уже составляют 59 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
— В ходе боёв с противником погибли 28 военнослужащих. От имени вооружённых сил приносим соболезнования и поддержку, — отметила она.
Также армянское оборонное ведомство обнародовало очередное видео из района боёв. На него попало танковое сражение. В непродолжительном ролике показаны скопления тяжёлых машин на горе, а также уничтожение несколько из них.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.
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