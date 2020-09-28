Военные потери Нагорного Карабаха достигли 59 человек

Потери непризнанной Нагорно-Карабахской Республики за сегодняшний день составили 29 военнослужащих. Таким образом, за два дня они уже составляют 59 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

— В ходе боёв с противником погибли 28 военнослужащих. От имени вооружённых сил приносим соболезнования и поддержку, — отметила она.