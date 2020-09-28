Южный щит России. Как устроена самая боеспособная военная база Гюмри

На территории Армении расположена российская военная база, вооружённая и оснащённая по последнему слову техники. Уникальный объект называют форпостом России на южном направлении. Лайф разбирался в правовом статусе объекта и в способности российских военных реагировать на нападения или обстрелы террористов и регулярных армий других государств.

Статус и география

102-я российская военная база расположена в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, подписанному ещё в 1995 году. Главная задача военнослужащих базы в городе Гюмри при этом не меняется много лет — союзническая миссия по поддержанию Объединённой системы ПВО СНГ и своевременное реагирование на любые угрозы, возникающие на южных рубежах.

В 2010 году Россия и Армения подтвердили намерения поддерживать мир, обеспечивать безопасность Южного Кавказа и продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Обновлённый протокол безопасности, помимо всего прочего, предусматривал расширение сферы географической и стратегической ответственности.

Основная часть российского контура системы ПВО в Армении — авиабаза ВКС, расположенная в пригороде Еревана Эребуни. Истребители МиГ-29 находятся в постоянной боевой готовности, а личный состав 24 часа в сутки 365 дней в году несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединённой системе ПВО государств СНГ.

Гаранты безопасности региона

По словам военного эксперта Юрия Лямина, сухопутный компонент 102-й базы в Гюмри включает в себя танковый и мотострелковые батальоны, дивизионы самоходной ствольной и реактивной артиллерии и другие подразделения.

Противовоздушную оборону обеспечивают дивизион ЗРС большой дальности С-300В и дивизион ЗРК средней дальности "Бук-М1-2". Авиационный компонент составляют истребители МиГ-29, вертолёты Ми-8 и ударные вертолёты Ми-24 Юрий Лямин Военный эксперт

Основными задачами российских войск в Армении, по словам Лямина, являются демонстрация российского присутствия в Закавказье и предотвращение любых военных авантюр.

База существует для того, чтобы все потенциальные агрессоры, включая Турцию, понимали, что Армения является членом ОДКБ и в случае атаки против неё Россия не бросит союзника и не сможет остаться в стороне Юрий Лямин Военный эксперт

Кроме того, эксперт напомнил и про российских пограничников Пограничного управления ФСБ России, которые помогают армянским коллегам с охраной границы в "треугольнике" Армения — Турция — Иран.

Силы быстрого реагирования

Российские военные на территории Армении обладают внушительным опытом в нейтрализации любых угроз — от террористической атаки боевиков с неясным происхождением до отражения угрозы от любого враждебно настроенного государства с многочисленной армией. Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил, что, пока военная база находится в Гюмри, у любого наступления Турции на Армению будут последствия.

Основная задача 102-й базы — удерживать Турцию от нападения на территорию Армении. Для наступления против Армении потенциальному агрессору придётся предпринять действия против войск базы, что неизбежно превратит локальный конфликт в широкомасштабный Василий Кашин Военный эксперт

102-я военная база с контингентом почти в четыре тысячи человек — одно из самых подготовленных соединений в Российской армии. Из-за специфики региона войска, расположенные на базе в Гюмри, могут действовать в любой местности — как в открытом бою широким фронтом (когда в наступательных действиях участвуют по несколько тысяч человек с обеих сторон), так и в горах, боевые действия в которых считаются самым трудным элементом любой войны. Военный контингент в Гюмри при необходимости может развернуться до полной боевой готовности всего за несколько минут.

Отражение любого вооружённого нападения — одно из ключевых положений воинского устава и присяги, которую военные дают, поступая на службу. Статус союзника в рамках ОДКБ позволяет российским военным на территории Армении открывать огонь на поражение в тех случаях, когда речь идёт об угрозе жизни и прямом нападении (обстреле) военного объекта. Оружие для отражения угрозы всегда применяется исходя из характера атаки.

Главная угроза для таких объектов, как российская военная база, — тяжёлые огнемётные комплексы, которые применяются армией Азербайджана на подступах к Нагорному Карабаху. Огнемётная система этого типа разрушает даже укреплённые сооружения с помощью термобарических зарядов (аэрозоль под большим давлением). Площадь поражения в этом случае составляет 40 тыс. квадратных метров — четыре футбольных поля.

Воздушный мост

Армения не имеет прямой границы с Россией, однако снабжение российских военных в Гюмри всегда шло по строгому графику и не прерывалось. Военных из 102-й базы регулярно привлекали на учения в рамках мероприятий как внутри Российской армии, так и в рамках учений ОДКБ. В случае агрессии одного или нескольких государств гарнизону военной базы придётся обходиться собственными силами до принятия решения о переброске подкрепления.

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В боеспособности Российской армии нет никаких сомнений, однако снабжение 102-й базы в Гюмри из-за географического положения Армении возможно только по воздуху. В случае обострения обстановки вокруг Армении воздушное пространство над соседними странами будет закрыто. Первые предпосылки к этому уже появились. Например, власти Азербайджана почти сразу закрыли небо над страной для гражданских бортов. В случае военного конфликта запрет на пролёты может спровоцировать ненужные манёвры. И российским транспортным самолётам придётся летать в Армению через Иран, с которым у страны общая граница. Крюк в несколько тысяч километров почти наверняка негативно скажется на скорости переброски подкреплений в Гюмри.

Член экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации Анатолий Никифоров пояснил, что из-за сложности региональной политики и в целом исторически непростой обстановки в регионе конфликт нужно останавливать мирным путём.

Что касается применения наших вооружённых сил, у нас очень широкие возможности. Перекрытие воздушных коридоров незначительно скажется на боеспособности войск. К тому же Иран в случае необходимости может предоставить своё воздушное пространство для пролёта нашей транспортной авиации Анатолий Никифоров Член экспертного совета Комитета по международным делам

Кроме того, по словам Никифорова, военнослужащие 102-й базы могут провести и миротворческую миссию, которая позволит решить конфликт между Арменией и Азербайджаном без кровопролития и с соблюдением режима прекращения огня.