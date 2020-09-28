Южный щит России. Как устроена самая боеспособная военная база Гюмри

На территории Армении расположена российская военная база, вооружённая и оснащённая по последнему слову техники. Уникальный объект называют форпостом России на южном направлении. Лайф разбирался в правовом статусе объекта и в способности российских военных реагировать на нападения или обстрелы террористов и регулярных армий других государств.
Статус и география
102-я российская военная база расположена в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, подписанному ещё в 1995 году. Главная задача военнослужащих базы в городе Гюмри при этом не меняется много лет — союзническая миссия по поддержанию Объединённой системы ПВО СНГ и своевременное реагирование на любые угрозы, возникающие на южных рубежах.
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В 2010 году Россия и Армения подтвердили намерения поддерживать мир, обеспечивать безопасность Южного Кавказа и продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Обновлённый протокол безопасности, помимо всего прочего, предусматривал расширение сферы географической и стратегической ответственности.
Основная часть российского контура системы ПВО в Армении — авиабаза ВКС, расположенная в пригороде Еревана Эребуни. Истребители МиГ-29 находятся в постоянной боевой готовности, а личный состав 24 часа в сутки 365 дней в году несёт боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединённой системе ПВО государств СНГ.
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Гаранты безопасности региона
По словам военного эксперта Юрия Лямина, сухопутный компонент 102-й базы в Гюмри включает в себя танковый и мотострелковые батальоны, дивизионы самоходной ствольной и реактивной артиллерии и другие подразделения.
Противовоздушную оборону обеспечивают дивизион ЗРС большой дальности С-300В и дивизион ЗРК средней дальности "Бук-М1-2". Авиационный компонент составляют истребители МиГ-29, вертолёты Ми-8 и ударные вертолёты Ми-24
Основными задачами российских войск в Армении, по словам Лямина, являются демонстрация российского присутствия в Закавказье и предотвращение любых военных авантюр.
База существует для того, чтобы все потенциальные агрессоры, включая Турцию, понимали, что Армения является членом ОДКБ и в случае атаки против неё Россия не бросит союзника и не сможет остаться в стороне
Кроме того, эксперт напомнил и про российских пограничников Пограничного управления ФСБ России, которые помогают армянским коллегам с охраной границы в "треугольнике" Армения — Турция — Иран.
Армения заявила об уничтожении уже четырёх вертолётов АзербайджанаПо информации военного ведомства республики, подбиты также беспилотники и танки.
Силы быстрого реагирования
Российские военные на территории Армении обладают внушительным опытом в нейтрализации любых угроз — от террористической атаки боевиков с неясным происхождением до отражения угрозы от любого враждебно настроенного государства с многочисленной армией. Старший научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин пояснил, что, пока военная база находится в Гюмри, у любого наступления Турции на Армению будут последствия.
Основная задача 102-й базы — удерживать Турцию от нападения на территорию Армении. Для наступления против Армении потенциальному агрессору придётся предпринять действия против войск базы, что неизбежно превратит локальный конфликт в широкомасштабный
102-я военная база с контингентом почти в четыре тысячи человек — одно из самых подготовленных соединений в Российской армии. Из-за специфики региона войска, расположенные на базе в Гюмри, могут действовать в любой местности — как в открытом бою широким фронтом (когда в наступательных действиях участвуют по несколько тысяч человек с обеих сторон), так и в горах, боевые действия в которых считаются самым трудным элементом любой войны. Военный контингент в Гюмри при необходимости может развернуться до полной боевой готовности всего за несколько минут.
Отражение любого вооружённого нападения — одно из ключевых положений воинского устава и присяги, которую военные дают, поступая на службу. Статус союзника в рамках ОДКБ позволяет российским военным на территории Армении открывать огонь на поражение в тех случаях, когда речь идёт об угрозе жизни и прямом нападении (обстреле) военного объекта. Оружие для отражения угрозы всегда применяется исходя из характера атаки.
Главная угроза для таких объектов, как российская военная база, — тяжёлые огнемётные комплексы, которые применяются армией Азербайджана на подступах к Нагорному Карабаху. Огнемётная система этого типа разрушает даже укреплённые сооружения с помощью термобарических зарядов (аэрозоль под большим давлением). Площадь поражения в этом случае составляет 40 тыс. квадратных метров — четыре футбольных поля.
Воздушный мост
Армения не имеет прямой границы с Россией, однако снабжение российских военных в Гюмри всегда шло по строгому графику и не прерывалось. Военных из 102-й базы регулярно привлекали на учения в рамках мероприятий как внутри Российской армии, так и в рамках учений ОДКБ. В случае агрессии одного или нескольких государств гарнизону военной базы придётся обходиться собственными силами до принятия решения о переброске подкрепления.
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В боеспособности Российской армии нет никаких сомнений, однако снабжение 102-й базы в Гюмри из-за географического положения Армении возможно только по воздуху. В случае обострения обстановки вокруг Армении воздушное пространство над соседними странами будет закрыто. Первые предпосылки к этому уже появились. Например, власти Азербайджана почти сразу закрыли небо над страной для гражданских бортов. В случае военного конфликта запрет на пролёты может спровоцировать ненужные манёвры. И российским транспортным самолётам придётся летать в Армению через Иран, с которым у страны общая граница. Крюк в несколько тысяч километров почти наверняка негативно скажется на скорости переброски подкреплений в Гюмри.
Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. ОнлайнС раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.
Член экспертного совета Комитета по международным делам Совета Федерации Анатолий Никифоров пояснил, что из-за сложности региональной политики и в целом исторически непростой обстановки в регионе конфликт нужно останавливать мирным путём.
Что касается применения наших вооружённых сил, у нас очень широкие возможности. Перекрытие воздушных коридоров незначительно скажется на боеспособности войск. К тому же Иран в случае необходимости может предоставить своё воздушное пространство для пролёта нашей транспортной авиации
Кроме того, по словам Никифорова, военнослужащие 102-й базы могут провести и миротворческую миссию, которая позволит решить конфликт между Арменией и Азербайджаном без кровопролития и с соблюдением режима прекращения огня.
Единственная постоянная величина в регулярно меняющемся уравнении между Арменией и Азербайджаном — готовность российских военных отражать нападения. Вне зависимости от того, как будут развиваться события, статус и роль 102-й военной базы ВС РФ в Гюмри не изменятся: военные по-прежнему будут сохранять мир в регионе и в случае необходимости ответят на любую агрессию.
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