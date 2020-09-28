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Армения обвинила Азербайджан в применении тяжёлой огнемётной системы — видео

Её снаряды буквально выжигают позиции противника на большой площади.

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Видео © Минобороны Республики Армения

Министерство обороны Республики Армения заявило, что Азербайджан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе применил тяжёлую огнемётную систему ТОС.

Противник, ужаснувшись значительными потерями в живой силе и военной технике, сегодня в районе 7:30 применил на юго-восточном направлении тяжёлую огнемётную систему ТОС, — заявила пресс-секретарь республиканского военного ведомства на своей странице в "Фейсбуке".

Она заверила, что у армянской стороны от применения азербайджанской ТОС потерь нет.

Минобороны Азербайджана показало видео с уничтожением армянской техники

На кадрах уничтожается боевая техника ВС Армении.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении.

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