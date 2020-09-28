Аэропорт Баку отменил часть рейсов из-за военного положения

Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев временно перешёл на ограниченный режим работы в связи с введённым военным положением на территории Азербайджана. Пресс-служба воздушной гавани сообщила об отмене ряда рейсов.
— Приостановлены все рейсы "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) по направлению Баку — Нахичевань — Баку, запланированные до 30 сентября включительно. Также отменены авиарейсы AZAL по маршрутам Баку — Лондон — Баку, запланированные на 1 октября, и Баку — Берлин — Баку, запланированные на 2 октября, — уточнили в аэропорту.
Кроме того, приостановлены некоторые рейсы по маршруту Дубай — Баку — Дубай на 29 сентября, 1 и 3 октября; авиарейсы Москва — Баку — Москва на 1 и 4 октября; перелёты Минск — Баку — Минск на 2 и 4 октября. Пассажиры отменённых вылетов смогут без выплаты штрафа обменять свои билеты на другие даты или вернуть деньги.
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Напомним, в Азербайджане с 28 сентября введено военное положение и частичная мобилизация граждан на фоне вооружённых столкновений в Нагорном Карабахе.
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