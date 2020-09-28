В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной военной мобилизации граждан на фоне вооружённых столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

— Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию, — говорится в тексте распоряжения.

Документ вступает в силу сегодня же.