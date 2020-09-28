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В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

В некоторых регионах страны введено военное положение и комендантский час.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о частичной военной мобилизации граждан на фоне вооружённых столкновений в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Руководствуясь пунктом 25 статьи 109 конституции, постановляю: объявить в Азербайджанской Республике частичную мобилизацию, — говорится в тексте распоряжения.

Документ вступает в силу сегодня же.

Меж тем военное ведомство Азербайджана делится новыми кадрами боевых действий. Показано, как военнослужащие стреляют из миномётов и гранатомётов, ведут огонь системы залпового огня.

Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.

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