Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан

На стороне вооружённых сил Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе принимают участие боевики, которые ранее воевали в Сирии. А переброской членов террористических группировок с Ближнего Востока на Закавказье занималась Турция. С таким заявлением выступил посол Армении в России Вардан Тоганян.

— По нашей информации, за последнее время около четырёх тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают, — заявил РИА "Новости" посол.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана категорически опровергают данную информацию и обвиняют Ереван в том, что это на армянской стороне воюют граждане, которые ранее принимали участие в сирийском конфликте.