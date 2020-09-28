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Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан

При этом в Баку категорически опровергают данную информацию.

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Фото © ТАСС / DPA / Anas Alkharboutli

На стороне вооружённых сил Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе принимают участие боевики, которые ранее воевали в Сирии. А переброской членов террористических группировок с Ближнего Востока на Закавказье занималась Турция. С таким заявлением выступил посол Армении в России Вардан Тоганян.

По нашей информации, за последнее время около четырёх тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают, — заявил РИА "Новости" посол.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана категорически опровергают данную информацию и обвиняют Ереван в том, что это на армянской стороне воюют граждане, которые ранее принимали участие в сирийском конфликте.

Согласно полученной разведывательной информации, среди потерь противника много наёмников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но, поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери, — заявил журналистам начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

В Азербайджане объявлена частичная мобилизация

В некоторых регионах страны введены военное положение и комендантский час.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана.

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