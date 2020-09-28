Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Азербайджан назвал события в Нагорном Карабахе отечественной войной

Баку заявил о желании видеть в этой ситуации настоящую позицию государств.

1362
Post cover

Фото © Instagram / azerbaijan_mod

Азербайджан считает обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе отечественной войной. Об этом заявил помощник главы государства, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента республики Хикмет Гаджиев.

Для нашего народа это отечественная война. Такие события случаются в судьбе каждого народа. И мы в такие минуты хотели бы видеть настоящую позицию государств, — сказал Гаджиев на брифинге.

Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в Азербайджан

При этом в Баку категорически опровергают данную информацию.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.