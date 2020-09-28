Азербайджан назвал события в Нагорном Карабахе отечественной войной

Азербайджан считает обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе отечественной войной. Об этом заявил помощник главы государства, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента республики Хикмет Гаджиев.

— Для нашего народа это отечественная война. Такие события случаются в судьбе каждого народа. И мы в такие минуты хотели бы видеть настоящую позицию государств, — сказал Гаджиев на брифинге.