Азербайджан назвал события в Нагорном Карабахе отечественной войной

Азербайджан считает обострение вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе отечественной войной. Об этом заявил помощник главы государства, заведующий отделом по внешнеполитическим вопросам Администрации Президента республики Хикмет Гаджиев.
— Для нашего народа это отечественная война. Такие события случаются в судьбе каждого народа. И мы в такие минуты хотели бы видеть настоящую позицию государств, — сказал Гаджиев на брифинге.
Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в АзербайджанПри этом в Баку категорически опровергают данную информацию.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.
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