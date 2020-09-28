В Союзе армян России рассказали Лайфу, сколько добровольцев могут отправиться в Нагорный Карабах

Свыше 20 тысяч российских армян готовы отправиться в Нагорный Карабах, чтобы стать добровольцами в боях против Азербайджана. Такую цифру привёл ранее глава Союза армян России Ара Абрамян. Но вице-президент союза Левон Муканян уверен, что добровольцев будет больше.

— В реальности их гораздо больше. Мы все хотим — я хочу, он хочет, мы все хотим. Мы все офицеры запаса, мы все военнослужащие со специальностями военными, образованием. Поэтому, я хочу сказать, мобилизационный ресурс — то, что Азербайджан говорит, что у Армении маленький мобилизационный ресурс, — наш мобилизационный ресурс — это весь мир, — сказал Муканян Лайфу.

Он добавил, что для армян Нагорный Карабах — это дом.

— Если мы его потеряем, всё, у нас другого не будет никогда в жизни! Если это последний будет наш бой, мы попрощаемся со всеми здесь и уедем, там его будем защищать. А потом вернёмся победителями, конечно, — сказал Муканян.