В Союзе армян России рассказали Лайфу, сколько добровольцев могут отправиться в Нагорный Карабах

Свыше 20 тысяч российских армян готовы отправиться в Нагорный Карабах, чтобы стать добровольцами в боях против Азербайджана. Такую цифру привёл ранее глава Союза армян России Ара Абрамян. Но вице-президент союза Левон Муканян уверен, что добровольцев будет больше.
— В реальности их гораздо больше. Мы все хотим — я хочу, он хочет, мы все хотим. Мы все офицеры запаса, мы все военнослужащие со специальностями военными, образованием. Поэтому, я хочу сказать, мобилизационный ресурс — то, что Азербайджан говорит, что у Армении маленький мобилизационный ресурс, — наш мобилизационный ресурс — это весь мир, — сказал Муканян Лайфу.
Посол Армении сообщил о переброске 4 тысяч боевиков из Сирии в АзербайджанПри этом в Баку категорически опровергают данную информацию.
Он добавил, что для армян Нагорный Карабах — это дом.
— Если мы его потеряем, всё, у нас другого не будет никогда в жизни! Если это последний будет наш бой, мы попрощаемся со всеми здесь и уедем, там его будем защищать. А потом вернёмся победителями, конечно, — сказал Муканян.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении, а затем и в некоторых районах Азербайджана.
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