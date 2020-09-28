"Повод для серьёзнейшего беспокойства". Кремль прокомментировал бои в Нагорном Карабахе

Возобновившийся вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе — это повод для серьёзнейшего беспокойства Москвы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Эта ситуация, конечно, является поводом для серьёзнейшего беспокойства Москвы. С первых часов обострения Лавров был в контакте с обоими коллегами из Еревана и Баку. Также по инициативе армянской стороны Путин переговорил с премьером Армении. Продолжаем очень внимательно следить за ситуацией, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что у России всегда была взвешенная позиция по Нагорному Карабаху. И она позволяет использовать влияние и при этом сохранять добрые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Цель — урегулировать конфликт.