Нефть, цены и курс рубля. Как конфликт между Арменией и Азербайджаном отразится на экономике России

Что будет с ценой на нефть и курсом рубля

Как только появилась информация о том, что обострился конфликт в Нагорном Карабахе, стали высказываться опасения, что это может отразиться на нефтяном рынке и косвенно повлиять на курс рубля. Но есть ли основания для такого развития событий?

Нефть играет очень значимую роль в ВВП Азербайджана. Особенно в условиях пандемии CoViD-19. В первом полугодии 2020 года в структуре экспорта основной объём пришёлся именно на продукцию нефтегазового сектора (88,14%). На долю нефти выпало 69,47% всего экспорта Азербайджана. Таковы данные Государственного таможенного комитета страны. Экспорт шёл в основном в страны Европы и Азии. Среди них Украина, Германия, Италия, Австрия, Чехия, Испания и Вьетнам.

— Основным опасением для нефтяного рынка может служить возможный срыв поставок объёмом 1,2 млн баррелей в сутки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Он пролегает менее чем в 50 км от спорной территории. В 2008 году во время конфликта в Южной Осетии на территории Грузии на нефтепровод была произведена успешная атака, остановившая перекачку нефти почти на месяц. Поэтому теоретически нынешние события могут оказывать поддержку нефтяным ценам, хотя ранее конфликты в Нагорном Карабахе не приводили к срывам поставок, — отметил старший аналитик БКС Виталий Громадин.

По мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, на рубль данная ситуация не повлияет. Он считает, что Россия вряд ли будет втягиваться в конфликт, а, напротив, будет стараться урегулировать его. Соответственно, рубль никак не отреагирует на события в регионе. Впрочем, есть и иное мнение. Ряд экономистов считают, что конфликт может способствовать ослаблению рубля.

— Обострение ситуации в Нагорном Карабахе с экономической точки зрения невыгодно никому. Ни участникам, ни ближайшим соседям, ни хозяйству региона в целом. Если вооружённый конфликт будет локализован в течение нескольких дней, то последствия не станут существенными. Но при разрастании до масштабной и длительной войны он нанесёт чувствительный удар по экономике. Финансовый рынок, который всё отражает с расчётом на перспективу, уже отреагировал в понедельник значимым ослаблением рубля. В том числе из-за усиления будущих рисков. Доллар к рублю поднимается к отметке 79 руб. Если ситуация обострится ещё больше, то рубль может продолжить падение и в среднесрочной перспективе, — говорит шеф-аналитик "ТелеТрейд" Пётр Пушкарёв.

Какие товары могут исчезнуть с прилавков и чем их заменят

В последнее время значительно вырос товарооборот между Россией и Арменией. Это следует из данных Федеральной таможенной службы. Если посмотреть статистику за прошлый год, то можно увидеть, что товарооборот между странами составил более 2,5 млрд долларов. Это на 27,51% больше, чем в 2018 году. Экспорт России в Армению вырос на 25,5%, а импорт из Армении — на 32,35%. Среди экспорта доминируют минеральные продукты (соль, сера, нефть, цемент и т.д.), машины, оборудование, продукты и сельхозсырьё. Почти половину всего импорта из Армении составляют продукты и сельхозсырьё, затем идут драгметаллы и камни, текстиль и обувь.

Заметно вырос и товарооборот России с Азербайджаном. В прошлом году он увеличился на 27,46% и составил 3,1 млрд долларов. Экспорт России в Азербайджан вырос почти на 35%, а импорт оттуда — почти на 11%. На экспорт шли в основном продукты и сельхозсырьё, машины и оборудование, драгметаллы и продукция химической промышленности. Из Азербайджана в Россию ввозились продовольственные товары и сельхозсырьё, минеральные продукты и продукты химпромышленности, а также текстиль и обувь.

— Нужно отметить, что доли Азербайджана и Армении на сельхозрынке России весьма скромные. Производители из обеих стран пытаются балансировать и удерживать свои доли в этом сегменте на фоне безумной конкуренции. В России выстроен очень эластичный баланс спроса и предложения, и, когда поставки "проседают" из одной соседней страны, они молниеносно компенсируются импортом из другой, которая рада воспользоваться сложившейся конъюнктурой, — рассказал топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода.

По словам аналитика, любой разрыв в цепочке поставок от армянских или азербайджанских производителей будет фактически не замечен даже избалованным московским потребителем. — Склады затоварены, на смену тем или иным поставщикам молниеносно придут производители из других стран, например Узбекистана. По сути, сегодня российский рынок сельхозпродукции удачно взаимодополняется нашими партнёрами из ЕАЭС, дефицита в любой категории не предвидится. Самая большая опасность, — отмечает Андрей Лобода. — Это недобросовестная конкуренция в оптовых и розничных продажах. Этим летом мы становились свидетелями тревожных прецедентов.

— Если цены на поставляемые из Азербайджана и Армении продукты питания и повысятся, то это будут доли процента. Военные столкновения очень часто приводят к перебоям в поставках, но регион Нагорного Карабаха для России не входит в число лидеров поставок продуктов питания. Главный стимул роста цен на импортные товары, включая сегмент продуктов питания, — это зримая девальвация рубля. За девять месяцев евро и доллар повысились в цене к рублю более чем на 30%, — говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Что ждёт рынок труда

Граждане Армении и Азербайджана занимают существенную долю среди трудовых мигрантов, приехавших на работу в Россию. Причём, по данным Росстата, численность их примерно одинаковая. В прошлом году из Азербайджана на работу в Россию приехало почти 695 тыс. человек, а из Армении — 635 тыс. Это больше, чем прибыло из Белоруссии (538 тыс.), но значительно меньше, чем, например, из Узбекистана (4,8 млн).

По данным Центробанка, за прошлый год физические лица отправили в страны ближнего зарубежья денежные переводы почти на 13 млрд долларов. Это сопоставимо с бюджетом Москвы. За прошлый год он составил порядка 15,7 млрд долларов. Кстати, средняя сумма одного перевода составила 246 долларов. По тогдашнему курсу это около 16 тыс. рублей.

Из этих денег в Армению ушли 1,1 млрд долларов (средний перевод составил 266 долларов), а в Азербайджан 1 млрд (339 долларов). В 2019 году такие перечисления заняли немалую долю ВВП этих стран. В Армении 8%, а в Азербайджане 2,1%. Для сравнения: переводы трудовых мигрантов в Белоруссию занимают 0,4% ВВП страны, на Украину — 0,3% ВВП, в Узбекистан — 8,5%.

— В этом году рынок труда в России в принципе становится менее привлекательным для зарубежных граждан. На фоне падения рубля и снижения деловой активности он будет сворачиваться как в торговом секторе (импорт), так и в других. Это может стать причиной того, что мигранты будут уезжать из России. В том числе и граждане Армении и Азербайджана. Но происходить это будет не на фоне конфликта, а просто из-за того, что российский рынок труда теряет свою привлекательность. Заработки в пересчёте на доллары серьёзно упали, — отметил Андрей Лобода.