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Нефть, цены и курс рубля. Как конфликт между Арменией и Азербайджаном отразится на экономике России

Лайф разбирался, как ситуация в Нагорном Карабахе может повлиять на российские рынки, стоимость нефти и курс валют.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Что будет с ценой на нефть и курсом рубля

Как только появилась информация о том, что обострился конфликт в Нагорном Карабахе, стали высказываться опасения, что это может отразиться на нефтяном рынке и косвенно повлиять на курс рубля. Но есть ли основания для такого развития событий?

Нефть играет очень значимую роль в ВВП Азербайджана. Особенно в условиях пандемии CoViD-19. В первом полугодии 2020 года в структуре экспорта основной объём пришёлся именно на продукцию нефтегазового сектора (88,14%). На долю нефти выпало 69,47% всего экспорта Азербайджана. Таковы данные Государственного таможенного комитета страны. Экспорт шёл в основном в страны Европы и Азии. Среди них Украина, Германия, Италия, Австрия, Чехия, Испания и Вьетнам.

Основным опасением для нефтяного рынка может служить возможный срыв поставок объёмом 1,2 млн баррелей в сутки по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Он пролегает менее чем в 50 км от спорной территории. В 2008 году во время конфликта в Южной Осетии на территории Грузии на нефтепровод была произведена успешная атака, остановившая перекачку нефти почти на месяц. Поэтому теоретически нынешние события могут оказывать поддержку нефтяным ценам, хотя ранее конфликты в Нагорном Карабахе не приводили к срывам поставок, — отметил старший аналитик БКС Виталий Громадин.

По мнению ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, на рубль данная ситуация не повлияет. Он считает, что Россия вряд ли будет втягиваться в конфликт, а, напротив, будет стараться урегулировать его. Соответственно, рубль никак не отреагирует на события в регионе. Впрочем, есть и иное мнение. Ряд экономистов считают, что конфликт может способствовать ослаблению рубля.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе с экономической точки зрения невыгодно никому. Ни участникам, ни ближайшим соседям, ни хозяйству региона в целом. Если вооружённый конфликт будет локализован в течение нескольких дней, то последствия не станут существенными. Но при разрастании до масштабной и длительной войны он нанесёт чувствительный удар по экономике. Финансовый рынок, который всё отражает с расчётом на перспективу, уже отреагировал в понедельник значимым ослаблением рубля. В том числе из-за усиления будущих рисков. Доллар к рублю поднимается к отметке 79 руб. Если ситуация обострится ещё больше, то рубль может продолжить падение и в среднесрочной перспективе, — говорит шеф-аналитик "ТелеТрейд" Пётр Пушкарёв.

Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

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Какие товары могут исчезнуть с прилавков и чем их заменят

В последнее время значительно вырос товарооборот между Россией и Арменией. Это следует из данных Федеральной таможенной службы. Если посмотреть статистику за прошлый год, то можно увидеть, что товарооборот между странами составил более 2,5 млрд долларов. Это на 27,51% больше, чем в 2018 году. Экспорт России в Армению вырос на 25,5%, а импорт из Армении — на 32,35%. Среди экспорта доминируют минеральные продукты (соль, сера, нефть, цемент и т.д.), машины, оборудование, продукты и сельхозсырьё. Почти половину всего импорта из Армении составляют продукты и сельхозсырьё, затем идут драгметаллы и камни, текстиль и обувь.

Заметно вырос и товарооборот России с Азербайджаном. В прошлом году он увеличился на 27,46% и составил 3,1 млрд долларов. Экспорт России в Азербайджан вырос почти на 35%, а импорт оттуда — почти на 11%. На экспорт шли в основном продукты и сельхозсырьё, машины и оборудование, драгметаллы и продукция химической промышленности. Из Азербайджана в Россию ввозились продовольственные товары и сельхозсырьё, минеральные продукты и продукты химпромышленности, а также текстиль и обувь.

Нужно отметить, что доли Азербайджана и Армении на сельхозрынке России весьма скромные. Производители из обеих стран пытаются балансировать и удерживать свои доли в этом сегменте на фоне безумной конкуренции. В России выстроен очень эластичный баланс спроса и предложения, и, когда поставки "проседают" из одной соседней страны, они молниеносно компенсируются импортом из другой, которая рада воспользоваться сложившейся конъюнктурой, — рассказал топ-менеджер ИАЦ "Альпари" Андрей Лобода.

По словам аналитика, любой разрыв в цепочке поставок от армянских или азербайджанских производителей будет фактически не замечен даже избалованным московским потребителем.

Склады затоварены, на смену тем или иным поставщикам молниеносно придут производители из других стран, например Узбекистана. По сути, сегодня российский рынок сельхозпродукции удачно взаимодополняется нашими партнёрами из ЕАЭС, дефицита в любой категории не предвидится. Самая большая опасность, — отмечает Андрей Лобода. — Это недобросовестная конкуренция в оптовых и розничных продажах. Этим летом мы становились свидетелями тревожных прецедентов.

Если цены на поставляемые из Азербайджана и Армении продукты питания и повысятся, то это будут доли процента. Военные столкновения очень часто приводят к перебоям в поставках, но регион Нагорного Карабаха для России не входит в число лидеров поставок продуктов питания. Главный стимул роста цен на импортные товары, включая сегмент продуктов питания, — это зримая девальвация рубля. За девять месяцев евро и доллар повысились в цене к рублю более чем на 30%, — говорит старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

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Что ждёт рынок труда

Граждане Армении и Азербайджана занимают существенную долю среди трудовых мигрантов, приехавших на работу в Россию. Причём, по данным Росстата, численность их примерно одинаковая. В прошлом году из Азербайджана на работу в Россию приехало почти 695 тыс. человек, а из Армении — 635 тыс. Это больше, чем прибыло из Белоруссии (538 тыс.), но значительно меньше, чем, например, из Узбекистана (4,8 млн).

По данным Центробанка, за прошлый год физические лица отправили в страны ближнего зарубежья денежные переводы почти на 13 млрд долларов. Это сопоставимо с бюджетом Москвы. За прошлый год он составил порядка 15,7 млрд долларов. Кстати, средняя сумма одного перевода составила 246 долларов. По тогдашнему курсу это около 16 тыс. рублей.

Из этих денег в Армению ушли 1,1 млрд долларов (средний перевод составил 266 долларов), а в Азербайджан 1 млрд (339 долларов). В 2019 году такие перечисления заняли немалую долю ВВП этих стран. В Армении 8%, а в Азербайджане 2,1%. Для сравнения: переводы трудовых мигрантов в Белоруссию занимают 0,4% ВВП страны, на Украину — 0,3% ВВП, в Узбекистан — 8,5%.

В этом году рынок труда в России в принципе становится менее привлекательным для зарубежных граждан. На фоне падения рубля и снижения деловой активности он будет сворачиваться как в торговом секторе (импорт), так и в других. Это может стать причиной того, что мигранты будут уезжать из России. В том числе и граждане Армении и Азербайджана. Но происходить это будет не на фоне конфликта, а просто из-за того, что российский рынок труда теряет свою привлекательность. Заработки в пересчёте на доллары серьёзно упали, — отметил Андрей Лобода.

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