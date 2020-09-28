Эрдоган потребовал ухода Армении с "оккупированной азербайджанской территории"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с требованием к Армении. По ситуации в Нагорном Карабахе он высказался, выступая в Стамбуле на симпозиуме по международному морскому праву.
— После того как Армения немедленно покинет оккупированную азербайджанскую территорию, регион восстановит мир и покой, — цитирует его слова агентство Anadolu.
Турция выразила Азербайджану поддержку на фоне боёв в Нагорном КарабахеГлава государства принёс коллеге соболезнования в связи с гибелью людей в регионе.
Он также заверил, что Турция намерена продолжать поддержку "дружественного и братского Азербайджана".
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении, а затем и в некоторых районах Азербайджана.
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