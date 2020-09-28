Эрдоган потребовал ухода Армении с "оккупированной азербайджанской территории"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с требованием к Армении. По ситуации в Нагорном Карабахе он высказался, выступая в Стамбуле на симпозиуме по международному морскому праву.

— После того как Армения немедленно покинет оккупированную азербайджанскую территорию, регион восстановит мир и покой, — цитирует его слова агентство Anadolu.

Он также заверил, что Турция намерена продолжать поддержку "дружественного и братского Азербайджана".