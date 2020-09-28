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Минобороны Нагорного Карабаха показало новые фотографии потерь Азербайджана

Ранее в республике заявили, что сбили самолёт ВВС противника.

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Фото © Минобороны Нагорного Карабаха

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опубликовало снимки с обломками военной техники Азербайджана. Они доступны на сайте ведомства.

Фото © Минобороны Нагорного КарабахаФото © Минобороны Нагорного Карабаха

Фото © Минобороны Нагорного Карабаха

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Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что в районе города Мартуни был сбит самолёт Военно-воздушных сил Азербайджана, однако в Баку опровергли данное сообщение, назвав его дезинформацией.

В Нагорном Карабахе назвали число погибших военнослужащих за два дня боевых действий

Новый список был опубликован на сайте Минобороны НКР.

Эскалация вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.

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