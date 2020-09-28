Минобороны Нагорного Карабаха показало новые фотографии потерь Азербайджана

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опубликовало снимки с обломками военной техники Азербайджана. Они доступны на сайте ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что в районе города Мартуни был сбит самолёт Военно-воздушных сил Азербайджана, однако в Баку опровергли данное сообщение, назвав его дезинформацией.