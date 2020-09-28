Раненная под обстрелами в Нагорном Карабахе женщина родила ребёнка — видео

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Беременная женщина, раненная во время обстрелов в Нагорном Карабахе, родила ребёнка. Благодаря профессионализму врачей удалось спасти и мать, и дитя, сообщает Общественное телевидение Армении.

Новорождённого назвали Монте. Мальчик здоров и сейчас находится под наблюдением врачей.