Раненная под обстрелами в Нагорном Карабахе женщина родила ребёнка — видео

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Беременная женщина, раненная во время обстрелов в Нагорном Карабахе, родила ребёнка. Благодаря профессионализму врачей удалось спасти и мать, и дитя, сообщает Общественное телевидение Армении.
Новорождённого назвали Монте. Мальчик здоров и сейчас находится под наблюдением врачей.
Больницы Армении прекращают плановый приём пациентов до отмены военного положенияБудет оказываться только экстренная помощь.
В больнице находится ещё одна беременная женщина, она пострадала накануне, медикам удалось сохранить жизнь её малышу.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.
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