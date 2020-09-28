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Раненная под обстрелами в Нагорном Карабахе женщина родила ребёнка — видео

Малыш, названный Монте, появился на свет здоровым.

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Видео © Общественное телевидение Армении

Беременная женщина, раненная во время обстрелов в Нагорном Карабахе, родила ребёнка. Благодаря профессионализму врачей удалось спасти и мать, и дитя, сообщает Общественное телевидение Армении.

Новорождённого назвали Монте. Мальчик здоров и сейчас находится под наблюдением врачей.

Больницы Армении прекращают плановый приём пациентов до отмены военного положения

Будет оказываться только экстренная помощь.

В больнице находится ещё одна беременная женщина, она пострадала накануне, медикам удалось сохранить жизнь её малышу.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.

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