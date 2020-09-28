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В Нагорном Карабахе назвали число погибших военнослужащих за два дня боевых действий

Новый список был опубликован на сайте Минобороны НКР.

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Фото © Министерство обороны Республики Арцах

84 военных Нагорно-Карабахской Республики погибли за два дня боевых действий в зоне вооружённого конфликта. Об этом свидетельствуют данные, размещённые на сайте Министерства обороны республики.

Вечером 28 сентября на нём появился новый список из 26 фамилий погибших. Ранее в понедельник представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил о 54 погибших в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

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Ранее о поражении воздушной цели заявили в НКР.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.

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