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"Как можно выстрелить в другого?" Бедрос Киркоров призвал остановить бои в Нагорном Карабахе

Певец — выходец из турецких армян, он считает, что война не имеет национальности, это общая беда.

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Фото © Instagram / bedroskirkorov_official

Артист Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе. Он уверен, что военные действия должны быть незамедлительно прекращены.

Киркоров-старший — выходец из турецких армян, при рождении он носил фамилию Крикорян, которую затем изменил на балканский лад. Он подчеркнул, что подобные столкновения не имеют национальности, беда одинакова для всех.

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Она призвала международное сообщество направить наблюдателей для расследования и предотвращения трагедии.

Война — это всегда страшно. Мы дети войны. Мы выросли в те времена, когда кусочек хлеба не выбрасывали в мусорное ведро, а ели, — отметил Бедрос в беседе с Daily Storm.

Киркоров добавил, что необходимо быть человечнее, гуманнее. Он посоветовал не забывать улыбаться, ведь "улыбка лечит человека", а люди пришли в этот мир не враждовать.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Кабмин Армении ввёл в республике военное положение и объявил всеобщую мобилизацию в связи с обострением конфликта. Аналогичные меры приняты в Нагорном Карабахе и Азербайджане.

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