"Как можно выстрелить в другого?" Бедрос Киркоров призвал остановить бои в Нагорном Карабахе

Артист Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе. Он уверен, что военные действия должны быть незамедлительно прекращены.
Киркоров-старший — выходец из турецких армян, при рождении он носил фамилию Крикорян, которую затем изменил на балканский лад. Он подчеркнул, что подобные столкновения не имеют национальности, беда одинакова для всех.
"Мы молимся". Ким Кардашьян отреагировала на вооружённые столкновения в Нагорном КарабахеОна призвала международное сообщество направить наблюдателей для расследования и предотвращения трагедии.
— Война — это всегда страшно. Мы дети войны. Мы выросли в те времена, когда кусочек хлеба не выбрасывали в мусорное ведро, а ели, — отметил Бедрос в беседе с Daily Storm.
Киркоров добавил, что необходимо быть человечнее, гуманнее. Он посоветовал не забывать улыбаться, ведь "улыбка лечит человека", а люди пришли в этот мир не враждовать.
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Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Кабмин Армении ввёл в республике военное положение и объявил всеобщую мобилизацию в связи с обострением конфликта. Аналогичные меры приняты в Нагорном Карабахе и Азербайджане.
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