"Как можно выстрелить в другого?" Бедрос Киркоров призвал остановить бои в Нагорном Карабахе

Артист Бедрос Киркоров, отец Филиппа Киркорова, прокомментировал конфликт в Нагорном Карабахе. Он уверен, что военные действия должны быть незамедлительно прекращены.

Киркоров-старший — выходец из турецких армян, при рождении он носил фамилию Крикорян, которую затем изменил на балканский лад. Он подчеркнул, что подобные столкновения не имеют национальности, беда одинакова для всех.

— Война — это всегда страшно. Мы дети войны. Мы выросли в те времена, когда кусочек хлеба не выбрасывали в мусорное ведро, а ели, — отметил Бедрос в беседе с Daily Storm.