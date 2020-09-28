"Если нависнет дамоклов меч". Армения пригрозила применить "Искандеры"

Армения готова применить оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" в Нагорном Карабахе. Но только в качестве ответа на использование азербайджанской стороной турецких истребителей F-16. До тех пор имеющихся видов вооружения Армении достаточно для защиты своих рубежей, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

— Неоднократно заявляло военное руководство (Армении. — Прим. Лайфа), что, в случае если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и "Искандеры". То есть Вооружённым силам Армении придётся использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности, — заявил РИА "Новости" дипломат.