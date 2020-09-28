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"Если нависнет дамоклов меч". Армения пригрозила применить "Искандеры"

Как уточнил армянский посол в РФ, это произойдёт только в качестве крайней и ответной меры.

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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Армения готова применить оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер" в Нагорном Карабахе. Но только в качестве ответа на использование азербайджанской стороной турецких истребителей F-16. До тех пор имеющихся видов вооружения Армении достаточно для защиты своих рубежей, сообщил посол Армении в России Вардан Тоганян.

Неоднократно заявляло военное руководство (Армении. — Прим. Лайфа), что, в случае если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и "Искандеры". То есть Вооружённым силам Армении придётся использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности, — заявил РИА "Новости" дипломат.

Отметим, что в 2016 году Армения стала первой зарубежной страной, которая приобрела у России данный оперативно-тактический комплекс. По предварительным данным, на вооружении армии Армении находятся четыре единицы комплекса "Искандер" в экспортной модификации.

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Российские депутаты выразили готовность оказать посредническую помощь в урегулировании конфликта на политическом уровне.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Обе стороны конфликта — Ереван и Баку — публикуют видео уничтожения техники друг друга.

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