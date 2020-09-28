В Карабахе заявили, что сбили военный самолёт Азербайджана

В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что ими был сбит самолёт Военно-воздушных сил Азербайджана. Такие данные привёл пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

— На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолёт ВВС Азербайджана, — сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.

Другие подробности он озвучивать не стал.