В Карабахе заявили, что сбили военный самолёт Азербайджана

В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что ими был сбит самолёт Военно-воздушных сил Азербайджана. Такие данные привёл пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.
— На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолёт ВВС Азербайджана, — сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.
Другие подробности он озвучивать не стал.
Азербайджан назвал события в Нагорном Карабахе отечественной войнойБаку заявил о желании видеть в этой ситуации настоящую позицию государств.
В свою очередь пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила порталу "Спутник Армения", что самолёт подбили возле города Мартуни. Это Ан-2, также известный как кукурузник.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.
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