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В Карабахе заявили, что сбили военный самолёт Азербайджана

По предварительным данным, это Ан-2, также известный как кукурузник.

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Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что ими был сбит самолёт Военно-воздушных сил Азербайджана. Такие данные привёл пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолёт ВВС Азербайджана, — сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.

Другие подробности он озвучивать не стал.

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Баку заявил о желании видеть в этой ситуации настоящую позицию государств.

В свою очередь пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян сообщила порталу "Спутник Армения", что самолёт подбили возле города Мартуни. Это Ан-2, также известный как кукурузник.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.

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