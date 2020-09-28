Власти Армении запретили выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

Кабмин Армении запретил выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет без письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.

— Согласно решению 1585Н, принятому Правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов, — говорится в сообщении.