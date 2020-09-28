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Власти Армении запретили выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 55 лет

В стране объявлена всеобщая мобилизация в связи с обострением Карабахского конфликта.

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Фото © ТАСС / Ваграм Багдасарян / Photolure

Кабмин Армении запретил выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет без письменного разрешения территориальных военных комиссариатов. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации.

Согласно решению 1585Н, принятому Правительством Армении 27 сентября 2020 года, объявлен призыв лиц до 55 лет. Лицам мужского пола в возрасте от 18 до 55 лет разрешается покинуть пределы страны только с письменного позволения территориальных военных комиссариатов, — говорится в сообщении.

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Как уточнил армянский посол в РФ, это произойдёт только в качестве крайней и ответной меры.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. Кабмин Армении ввёл в республике военное положение и объявил всеобщую мобилизацию в связи с обострением конфликта. Аналогичные меры приняты в Нагорном Карабахе и Азербайджане.

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