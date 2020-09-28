Союз армян России призвал соотечественников не поддаваться на провокации во время конфликта в Нагорном Карабахе

Вице-президент Союза армян России Левон Муканян в беседе с Лайфом призвал соотечественников не поддаваться на провокации в связи с вооружёнными действиями в Нагорном Карабахе.
- Что касается переноса конфликта с границы на территорию Москвы, в Россию, то Посольство республики Армении, в отличии от Посольства Азербайджана, выступило с заявлением и призывом к соотечественникам не поддаваться на всякие провокации, - подчеркнул он.
Власти Армении запретили выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 55 летВ стране объявлена всеобщая мобилизация в связи с обострением Карабахского конфликта.
Муканян добавил, что Союз армян России находится в тесном контакте с органами правопорядка и считает нужным, в том числе с помощью СМИ, донести до людей информацию, что любые противоправные действия будут пресекаться.
Он призвал всех помогать информацией, оказывать содействие правоохранительным органам и подчеркнул, что каждый армянин в любой стране мира должен поддержать соотечественников в борьбе "за жизнь и свободу".
В Союзе армян России рассказали Лайфу, сколько добровольцев могут отправиться в Нагорный КарабахПо мнению Левона Муканяна, мобилизационный ресурс гораздо больше, чем считают в Баку.
Муканян напомнил, что Нагорно-Карабахская республика Арцах никогда, за исключением периода Советского Союза не находилась в составе Азербайджана, и лишь в 1921 году была передана волевым решением, без референдума и обсуждений. Вице-президент Союза армян назвал это ошибкой властей СССР, которую теперь приходится исправлять.
- Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана, но Нагорный Карабах никакого отношения к территориальной целостности нынешней Азербайджанской республики не имеет, потому что он никогда не был в составе этой республики, - заключил он.
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Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении, а затем и в некоторых районах Азербайджана.
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