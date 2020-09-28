Информация о сбитом самолёте Военно-воздушных сил Азербайджана не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.
— Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской армии в строю и находятся в рабочем состоянии, — приводит РИА "Новости" слова начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.
По его словам, сообщение о поражении самолёта является дезинформацией.
"Если нависнет дамоклов меч". Армения пригрозила применить "Искандеры"Как уточнил армянский посол в РФ, это произойдёт только в качестве крайней и ответной меры.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян заявил, что в районе города Мартуни был сбит самолёт ВВС Азербайджана.
Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе. Главное по теме
В Нагорном Карабахе назвали число погибших военнослужащих за два дня боевых действий
сегодня в 20:43
В Азербайджане назвали дезинформацией сообщения о сбитом Карабахом самолёте
сегодня в 20:34
Союз армян России призвал соотечественников не поддаваться на провокации во время конфликта в Нагорном Карабахе
сегодня в 19:19
Комментариев: 0