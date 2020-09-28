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В Азербайджане назвали дезинформацией сообщения о сбитом Карабахом самолёте

Ранее о поражении воздушной цели заявили в НКР.

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Фото © Pixabay

Информация о сбитом самолёте Военно-воздушных сил Азербайджана не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Сообщаю, что все авиационные средства азербайджанской армии в строю и находятся в рабочем состоянии, — приводит РИА "Новости" слова начальника пресс-службы Минобороны Азербайджана полковника Вагифа Даргяхлы.

По его словам, сообщение о поражении самолёта является дезинформацией.

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Как уточнил армянский посол в РФ, это произойдёт только в качестве крайней и ответной меры.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян заявил, что в районе города Мартуни был сбит самолёт ВВС Азербайджана.

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