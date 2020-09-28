Дрожь земли. Что такое "Смерч" и "Солнцепёк", которыми Азербайджан стреляет по Карабаху

Тяжёлое вооружение, которое применяют военные, из-за разрушительной силы сравнивают с оружием массового поражения.

Град из осколков

28 сентября представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян опубликовал видео, на котором показан фрагмент хвостовой части ракеты, применяемой в комплексе "Смерч". 300-миллиметровая дальнобойная РСЗО 9К58 "Смерч" считается площадным оружием. Основные поражающие элементы ракет в этом комплексе — заострённые осколки, которые падают на цель сверху. Сам процесс поражения целей похож на металлический дождь — группы из десятка тысяч таких осколков на высокой скорости попадают в людей и технику, причиняя разрушительный ущерб. Уберечься от 300-миллиметрового снаряда практически невозможно. Острые, как стекло, осколки прошивают броневую сталь и защиту бронетранспортёров и лёгкой техники. Сквозь тело человека маленькие металлические осколки проходят нечасто, однако смертельные разрывы и рассечения такими осколками — "обычное" явление для боевых действий.

Особенность системы состоит в том, что всего один залп с 12 направляющих позволяет накрыть площадь в 672 тысячи квадратных метров. Это 62 футбольных поля, усеянных осколками. "Смерч" — оружие для поражения групповых целей: скоплений техники, людей. Для уничтожения военных объектов на передовой могут использоваться не только осколочные, но и кумулятивные боеприпасы, прожигающие танковую броню, а также термобарические боеприпасы — специальный состав из горючего аэрозоля под давлением и реагентов, который, взрываясь, выжигает всё живое в радиусе 100 метров. Максимальная дальность стрельбы для советских версий комплексов составляет примерно 90 километров.

"Солнцепёк"

Тяжёлая огнемётная система "Солнцепёк" калибра 220 миллиметров — ещё одно оружие, которое применяют лишь в исключительных случаях. В отличие от РСЗО "Смерч", огнемётная система этого типа применяется на ближних подступах. Основной боеприпас — реактивный снаряд, начинённый огнесмесью. При контакте с поверхностью содержимое капсулы снаряда взрывается, образуя зону высокого давления и температуры. Из-за быстрого взрыва содержимое снарядов ТОС-1 сжигает мелкие частицы и при попадании в объект может обрушить даже крупный жилой дом, не говоря уже о строениях поменьше.

На равнинах, где ТОС-1 применяется армией Азербайджана, эффект ещё сильнее. При попадании в скопление техники тяжёлый огнемёт может повредить и уничтожить лёгкую бронетехнику и даже вывести из строя танки. Подполковник войск РХБЗ в запасе Андрей Конкин отметил, что такое оружие нужно для уничтожения крупных укреплённых районов.

При попадании в здание и подрыве в замкнутом пространстве это ещё хуже. Вот есть пехотный огнемёт "Шмель". "Солнцепёк" — это то же самое, только на базе танка. Ракета взрывается, высоким давлением и температурой выжигается всё: и живое, и бронированное. Даже земля, если внимательно посмотреть, похожа на песок, который через маленькое сито пропустили. Площадь поражения одним залпом — 40 тысяч квадратных метров (четыре больших футбольных поля) Андрей Конкин Подполковник войск РХБЗ в запасе

Дальность "Солнцепёка", по словам Конкина, позволяет решать задачи только в ближнем радиусе действия — до четырёх километров.

Оружие страшной разрушительной силы. Термобарические снаряды шанса на выживание не оставляют. Если боеприпас куда-то прилетает и там есть люди, то это сразу погибшие. Даже раненых почти никогда не бывает. Самое страшное оружие после ядерного — это именно реактивные системы. Огромная площадь и очень много поражающих факторов Андрей Конкин Подполковник войск РХБЗ в запасе