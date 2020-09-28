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Категорий: 17

"2020-й, да хватит уже!" Как соцсети реагируют на военный конфликт Армении и Азербайджана

Пока в Закавказье гремят взрывы и гибнут люди, на просторах Интернета разгораются свои противостояния.

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Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Одной из первых звёзд, кто публично высказался о конфликте между государствами, стала модель армянского происхождения Ким Кардашьян. В своём инстаграме она опубликовала сториз с призывом распространить новость об этом конфликте.

© Instagram/kimkardashian

© Instagram/kimkardashian

"Мы молимся за отважных мужчин и женщин, рискующих своей жизнью, чтобы защитить Арцах и Армению. Армения стала жертвой нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их кампании дезинформации"

Ким Кардашьян

Фотомодель

Простые пользователи Сети тоже бурно обсуждают происходящее вокруг Нагорного Карабаха. Одна из главных тем — причина конфликта. Многие видят в этом руку других государств, в частности, США.

© VK/LIFE.ru

© VK/LIFE.ru

Кстати, сам президент страны Дональд Трамп также высказался по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Российские пользователи не смогли пройти мимо этого и не поиронизировать над американским лидером.

© VK/LIFE.ru

© VK/LIFE.ru

Бои за Нагорный Карабах. Сравним армии Армении и Азербайджана

Учитывая, какие силы могут быть замешаны в вооружённом конфликте, некоторые пользователи Сети прогнозируют гораздо более страшный исход противостояния.

© VK/LIFE.ru

© VK/LIFE.ru

Сегодня утром Минобороны Армении сообщило о 200 раненых, потом эту информацию опровергли азербайджанские военные ведомства. Уже к обеду армянское Минобороны сообщило о 28 погибших военнослужащих. У впечатлённых кадрами с боевых действий пользователей своя версия происходящего.

© VK/LIFE.ru

© VK/LIFE.ru

Вооружённый конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе. Онлайн

С раннего утра вооружённые силы двух стран обстреливают друг друга, уничтожают танки, бронетехнику, применяется артиллерия.

Не обошли комментаторы и роль российской стороны, а также стран, участвующих в Договоре о коллективной безопасности.

© VK/LIFE.ru

© VK/LIFE.ru

"Диванные аналитики" даже предположили, что корни этого противостояния гораздо глубже и соотносятся ещё с турецко-армянским конфликтом начала прошлого века.

© VK/LIFE.ru

© VK/LIFE.ru

И напоследок пользователи предположили, что дело отнюдь не в интересах Армении и Азербайджана по отношению к Нагорному Карабаху, а во всём виноват злополучный 2020 год.

© VK/LIFE.ru

© VK/LIFE.ru

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