"2020-й, да хватит уже!" Как соцсети реагируют на военный конфликт Армении и Азербайджана

Одной из первых звёзд, кто публично высказался о конфликте между государствами, стала модель армянского происхождения Ким Кардашьян. В своём инстаграме она опубликовала сториз с призывом распространить новость об этом конфликте.

© Instagram/kimkardashian

"Мы молимся за отважных мужчин и женщин, рискующих своей жизнью, чтобы защитить Арцах и Армению. Армения стала жертвой нападений со стороны Азербайджана и сопровождающей их кампании дезинформации" Ким Кардашьян Фотомодель

Простые пользователи Сети тоже бурно обсуждают происходящее вокруг Нагорного Карабаха. Одна из главных тем — причина конфликта. Многие видят в этом руку других государств, в частности, США.

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Кстати, сам президент страны Дональд Трамп также высказался по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Российские пользователи не смогли пройти мимо этого и не поиронизировать над американским лидером.

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Учитывая, какие силы могут быть замешаны в вооружённом конфликте, некоторые пользователи Сети прогнозируют гораздо более страшный исход противостояния.

© VK/LIFE.ru

Сегодня утром Минобороны Армении сообщило о 200 раненых, потом эту информацию опровергли азербайджанские военные ведомства. Уже к обеду армянское Минобороны сообщило о 28 погибших военнослужащих. У впечатлённых кадрами с боевых действий пользователей своя версия происходящего.

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Не обошли комментаторы и роль российской стороны, а также стран, участвующих в Договоре о коллективной безопасности.

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"Диванные аналитики" даже предположили, что корни этого противостояния гораздо глубже и соотносятся ещё с турецко-армянским конфликтом начала прошлого века.

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И напоследок пользователи предположили, что дело отнюдь не в интересах Армении и Азербайджана по отношению к Нагорному Карабаху, а во всём виноват злополучный 2020 год.