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Стало известно о блокировке соцсетей и мессенджеров в Азербайджане на фоне конфликта в Карабахе

Не работают в том числе Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram и Twitter.

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Фото © Pixabay

В Азербайджане заблокированы популярные соцсети и мессенджеры из-за конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает портал NetBlocks.org.

Недоступными оказались такие популярные платформы, как Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Zoom и Skype.

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Пока в Закавказье гремят взрывы и гибнут люди, на просторах Интернета разгораются свои противостояния.

Ограничения были введены в качестве меры безопасности, объявленной Министерством транспорта, связи и технологий для "предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении", — отмечается в сообщении портала.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.

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