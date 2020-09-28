Стало известно о блокировке соцсетей и мессенджеров в Азербайджане на фоне конфликта в Карабахе

В Азербайджане заблокированы популярные соцсети и мессенджеры из-за конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает портал NetBlocks.org.
Confirmed: Social media and communications platforms restricted across #Azerbaijan following clashes with #Armenia over Nagorno-Karabakh; real-time internet measurement data show impact to cellular / fixed-lines; incident ongoing 📉#Karabağ #Azerbaycan— NetBlocks.org (@netblocks) September 27, 2020
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Недоступными оказались такие популярные платформы, как Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Zoom и Skype.
"2020-й, да хватит уже!" Как соцсети реагируют на военный конфликт Армении и АзербайджанаПока в Закавказье гремят взрывы и гибнут люди, на просторах Интернета разгораются свои противостояния.
— Ограничения были введены в качестве меры безопасности, объявленной Министерством транспорта, связи и технологий для "предотвращения крупномасштабных провокаций со стороны Армении", — отмечается в сообщении портала.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошла эскалация вооружённого конфликта. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении артиллерии против мирных жителей. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Позже военное положение ввели в Армении и некоторых регионах Азербайджана. Там также будет действовать комендантский час.
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